Manchester United heeft zaterdag in de Premier League dankzij een rake strafschop van Cristiano Ronaldo met 0-1 gewonnen op bezoek bij Norwich City. Ook Manchester City boekte een overwinning door een penalty, tevens de honderdste competitiegoal van Raheem Sterling. Bij Chelsea, dat met 3-2 won van Leeds United, benutte Jorginho zelfs twee strafschoppen.

Ronaldo werd een kwartier voor tijd onderuitgehaald door Norwich-verdediger Max Aarons en ging zelf achter de bal staan. Keeper Tim Krul deed van alles om de Portugese routinier uit zijn concentratie te halen, maar die bleef koel. Hij schoot hard binnen, terwijl de Nederlandse doelman naar de andere hoek ging.

Donny van de Beek zag het vanaf de kant. Twee minuten voor tijd werd hij nog ingebracht door manager Ralf Rangnick.

Door de overwinning staat Manchester United op de vijfde plaats met elf punten achterstand op koploper City. De ploeg van Josep Guardiola had tegen Wolverhampton Wanderers ook een strafschop nodig voor de 1-0-zege in het Etihad Stadium.

Sterling schoot halverwege de tweede helft raak. De 27-jarige aanvaller werd zo de 32e speler met minimaal honderd Premier League-goals achter zijn naam.

'The Wolves' speelden de tweede helft met tien man, nadat spits Raúl Jiménez in de blessuretijd van de eerste helft twee gele kaarten binnen een minuut had gekregen. De Mexicaan werd eerst bestraft omdat hij rond de middenlijn Rodri vasthield. Vervolgens bleef hij voor de bal staan toen de Spanjaard de vrije trap nam. Dat leverde Jiménez zijn tweede gele kaart op.

Stand Premier League 1. Manchester City 16-38 (+24)

2. Liverpool 16-37 (+33)

3. Chelsea 16-36 (+27)

4. West Ham United 15-27 (+9)

5. Manchester United 16-27 (+2)

6. Arsenal 16-26 (-1)

7. Tottenham Hotspur 14-25 (-1)

De rake strafschop van Raheem Sterling. De rake strafschop van Raheem Sterling. Foto: Getty Images

Ziyech negentig minuten bankzitter bij Chelsea

Chelsea kwam op Stamford Bridge eerst op achterstand tegen Leeds door een strafschop van Raphinha in de 28e minuut. Halverwege was het 1-1 door een treffer van voormalig Vitesse-speler Mason Mount.

Dertien minuten na rust benutte specialist Jorginho zijn eerste strafschop, maar door een treffer van Joe Gelhardt in de 83e minuut leek puntenverlies aanstaande voor Chelsea.

In de extra tijd kwam het toch nog goed voor Chelsea, omdat scheidsrechter Chris Kavanagh voor de derde keer in de wedstrijd een strafschop gaf. Opnieuw maakte Jorginho geen fout (3-2). Oud-Ajacied Hakim Ziyech bleef bij Chelsea op de bank en Crysencio Summerville kreeg bij Leeds ook geen invalbeurt.

Na het laatste fluitsignaal bij Chelsea-Leeds was er een opstootje. Na het laatste fluitsignaal bij Chelsea-Leeds was er een opstootje. Foto: ANP

Gerrard verliest bij terugkeer op Anfield

Liverpool was op Anfield door een benutte strafschop van Mohamed Salah met 1-0 te sterk voor Aston Villa. De Egyptenaar schoot in de 67e minuut raak. Virgil van Dijk kon zich na een snelle gele kaart niet al te veel meer permitteren, maar haalde verder ongeschonden het eindsignaal. Bij Aston Villa bleef Anwar El Ghazi op de bank.

Voor Aston Villa-trainer Steven Gerrard was het een speciale wedstrijd. De 41-jarige Engelsman keerde terug op Anfield, het stadion waar hij als speler van Liverpool in zeventien jaar vele triomfen vierde.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp zei vrijdag dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Gerrard bij zijn grote voetballiefde aan de slag gaat.

Steven Gerrard zag Aston Villa verliezen op Anfield. Steven Gerrard zag Aston Villa verliezen op Anfield. Foto: Getty Images

Arsenal wint zonder Aubameyang

Subtopper Arsenal versloeg zaterdag laagvlieger Southampton in Londen met 3-0. Voor de thuisclub kwamen Alexandre Lacazette, Martin Ødegaard en Gabriel tot scoren. Bij Arsenal ontbrak aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang, die door trainer Mikel Arteta om disciplinaire redenen uit de selectie is gezet.

De Premier League-speelronde begon vrijdag met een 2-1-overwinning van Brentford op Watford. Zondag staan nog drie wedstrijden op het programma: Burnley-West Ham United, Leicester City-Newcastle United en Crystal Palace-Everton.

Brighton & Hove Albion-Tottenham Hotspur is afgelast vanwege een corona-uitbraak bij de Londense club.