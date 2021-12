De UEFA is er niet in geslaagd om een nieuwe datum te vinden voor de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais. Daardoor lijkt Vitesse zich op te mogen maken voor de knock-outfase van de Conference League.

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais had donderdag gespeeld moeten worden, maar de Engelse club verzocht de UEFA het duel uit te stellen. Door een corona-uitbraak miste de ploeg acht spelers en vijf stafleden.

"Ondanks alle inzet is het helaas niet gelukt om een nieuwe datum voor de wedstrijd te vinden die voor beide clubs passend was. Daardoor kunnen we de groepsfase niet afronden", meldt de UEFA.

De Europese bond legt de zaak nu voor aan het eigen disciplinaire comité, dat moet besluiten hoe de situatie wordt opgelost. Het is vrijwel zeker dat Vitesse als huidige nummer twee in de poule samen met Rennes overwintert en dat Tottenham uitgeschakeld is.

Indien het comité oordeelt dat Tottenham schuldig is aan het niet-doorgaan van het duel, dan wordt de wedstrijd omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag voor de Londenaren. Daarbovenop zou 'Spurs' ook nog bijvoorbeeld een boete kunnen krijgen.

Een woordvoerder van de Arnhemmers laat weten dat Vitesse een officiële uitspraak van de UEFA afwacht. Maandag wordt de loting voor de knock-outfase verricht, vermoedelijk met de namen van Vitesse en Tottenham samen op één balletje.

Groep G Conference League 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Vitesse 6-10 (+3)

3. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

4. NS Mura 6-3 (-9)

Uitstel van duel leidde al tot onbegrip

Volgens de UEFA-regels moet de poulefase voor de jaarwisseling worden voltooid. Doordat Tottenham rond de feestdagen een vol programma heeft, was het onmogelijk een nieuwe datum te vinden.

Het verzoek van Tottenham om de wedstrijd uit te stellen, leidde al tot veel onvrede bij Rennes. De Franse club beklaagde zich erover dat de Engelsen het verzoek zonder overleg hadden ingediend en wees erop dat er volgens de UEFA-regels gespeeld dient te worden als er minimaal dertien spelers beschikbaar zijn. Aan die voorwaarde voldeed Tottenham.

De Premier League-wedstrijd tussen Tottenham en Brighton & Hove Albion van dit weekend is eveneens uitgesteld vanwege de vele coronagevallen bij de ploeg van manager Antonio Conte.