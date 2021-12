Een delegatie van de KNVB heeft de afgelopen dagen Qatar bezocht. Het doel van de reis was "duurzame veranderingen in het land bewerkstelligen".

De KNVB sprak in Qatar met verschillende mensenrechtenorganisaties, Qatarese ministeries en vertegenwoordigers van arbeidsmigranten. Ook de voetbalbonden van Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Engeland stuurden een delegatie.

Het WK in Qatar, dat over elf maanden begint, staat international in een negatief daglicht wegens 'moderne slavernij' en schendingen van de mensenrechten van de circa twee miljoen arbeidsmigranten die in het oliestaatje werkzaam zijn.

De Britse krant The Guardian becijferde dat sinds 2010 zo'n 6.500 arbeidsmigranten in Qatar om het leven zijn gekomen. Het is onbekend hoeveel van hen aan de bouw van stadions voor het WK werkten.

De KNVB proefde onder bouwvakkers desondanks een positief beeld over het toernooi. "De arbeidsmigranten die we spraken waren zeer positief over het werk van de FIFA. Overal waar de FIFA direct invloed heeft, zijn de veranderingen zichtbaar. Ze zien het WK als een onderdeel van de oplossing", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB.

Nieuwe wetten zorgen voor verbetering, maar worden niet altijd nageleefd

Onder druk van mensenrechtenorganisaties en de FIFA werden recent een aantal wetswijzigingen doorgevoerd die de situatie van de arbeidsmigranten verbeterden. Zo is er een minimumloon ingevoerd en mag er op de heetste uren van de dag niet in de zon worden gewerkt. Daarnaast is het voor werkgevers verboden om paspoorten in te nemen, zijn werknemers vrij om van werkgever te veranderen en kunnen arbeiders het land uit zonder toestemming van de werkgever.

"Het WK werkt duidelijk als katalysator voor arbeidsrechten. Tegelijkertijd gaan er ook nog steeds veel zaken fout", zegt De Jong, die opmerkt dat sommige bedrijven proberen de nieuwe wetten te omzeilen.

Met bouwvakkersvakbond BWI werd afgesproken de situatie in de gaten te houden en mogelijke verbeteringen onder de aandacht van de Qatarese overheid te brengen.

"De focus moet liggen op inspraak van de arbeiders en de handhaving van de nieuwe wetten. Verder zijn we ook hoopvol gestemd over de gesprekken die op korte termijn plaats zullen vinden tussen het Supreme Committee, FIFA, BWI en het ministerie van Werkgelegenheid", aldus de KNVB-topman.

KNVB sprak ook over persvrijheid en lhbtiq+-rechten

Naast de arbeidsomstandigheden sprak de KNVB in Qatar ook over persvrijheid en lhbtiq+-rechten. "We kregen vanuit de autoriteiten de bevestiging dat er geen enkele beperking voor de pers zal zijn. Ook werd toegezegd dat het recente incident waarbij twee Noorse journalisten werden gearresteerd wordt geëvalueerd en dat aanbevelingen worden doorgevoerd", vertelt De Jong.

Onlangs zei het hoofd van het organisatiecomité van het WK dat homo's en lesbiennes naar Qatar mogen komen, maar dat genegenheid tonen in het openbaar als ongepast wordt beschouwd. "De toezegging dat ieders veiligheid is gewaarborgd, vinden we gericht op de lhbtiq+-rechten te zuinig", reageert De Jong.

"We vinden dat die boodschap overtuigender moet zijn en hebben hiervoor ideeën aangedragen. De FIFA heeft aangegeven dat er tijdens het WK ruimte is om ons eigen standpunt over lhbtiq+-rechten uit te dragen. Het zou mooi zijn als we ook wat betreft bewustwording op dit gebied iets kunnen achterlaten in Qatar."