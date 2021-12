Met 24 treffers in 19 duels is Thijs Dallinga de drijvende kracht achter de periodetitel die Excelsior vrijdag veroverde. De jonge spits wil in principe het seizoen afmaken bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

"De intentie is om hier te blijven", zei Dallinga vrijdagavond tegen ESPN. "We zijn met iets supermoois bezig met zijn allen, dat resulteert nu in deze prijs."

"Door de periodetitel krijgen we alleen maar motivatie om door te knallen met z'n allen. En daar hoor ik ook bij", aldus de 21-jarige spits.

Met twee treffers hielp Dallinga zijn ploeg aan een 2-1-thuiszege op MVV. Het was al de zevende wedstrijd op rij waarin hij minimaal één treffer maakte.

Dallinga werd afgelopen zomer door Excelsior overgenomen van FC Groningen, waarbij hij niet verder kwam dan zes wedstrijden in de Eredivisie. "Het gaat supersnel met me. Zó snel, dat had niemand verwacht", zei de topscorer.

"Maar ook als team ontwikkelen we ons heel snel. Dit is wat je wil als voetballer, het maakt me alleen maar gemotiveerder, het kan eigenlijk niet beter."

Thijs Dallinga scoorde tegen MVV voor de zevende wedstrijd op rij. Thijs Dallinga scoorde tegen MVV voor de zevende wedstrijd op rij. Foto: Pro Shots

Stokoud record Schuman komt in zicht

Door de ongekende scoringsdrift van Dallinga komt een stokoud Eerste Divisie-record in zicht. In het seizoen 1961/1962 maakte Joop Schuman liefst 44 treffers voor Heracles Almelo.

Dallinga kende de inmiddels overleden oud-spits niet. "Maar de laatste tijd heb ik zijn naam wel een aantal keer voorbij horen komen. Het was natuurlijk voor mijn tijd, ik was er niet van op de hoogte." Of hij in de buurt van het Schuman-record kan komen, durft de jonge topscorer niet te voorspellen. "Tja, wat moet ik ervan zeggen?"

Met zijn vele treffers staat Dallinga ongetwijfeld op de radar bij een hoop clubs uit de Eredivisie die een scorende spits zoeken. Woensdag heeft hij de kans om zich verder in de kijker te spelen, als Excelsior in de zestiende finales van de KNVB-beker thuis tegen zijn oude club FC Groningen speelt.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet naar uitkijk. Het is een mooie kans voor ons als ploeg om ons tegen een club als Groningen te laten zien. Ik ben heel benieuwd hoe we erop staan."