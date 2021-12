Excelsior heeft vrijdag de tweede periodetitel gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdammers wonnen zelf met 2-1 van MVV en profiteerden van het gelijkspel van Jong Ajax bij TOP Oss (1-1). FC Volendam behield de koppositie door een thuiszege op Jong PSV (3-2).

Excelsior greep met de periodetitel ook het ticket voor de play-offs om promotie en degradatie. Topscorer Thijs Dallinga (21e en 50e minuut) maakte beide goals voor de Kralingers tegen MVV. Het eigen doelpunt van Mats Wieffer zes minuten voor tijd deed de thuisploeg verder geen pijn.

De 21-jarige Dallinga staat dit seizoen al op 24 treffers en daarmee ligt hij op koers om het record van toenmalig Heracles-topscorer Joop Schuman, die in het seizoen 1961/1962 44 keer scoorde, te breken.

Jong Ajax had het winnen van de tweede periode in eigen hand, maar slaagde er niet in om de drie punten te pakken bij TOP Oss. De ploeg van trainer John Heitinga, met Danilo en Mohamed Daramy in de basis, kwam via Nordin Musampa nog wel op voorsprong.

Die treffer leek voldoende, maar Kay Tejan zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker. De wedstrijd lag in de eerste helft kort stil. Fans staken buiten het stadion vuurwerk af en vanwege de rookontwikkeling kon er even niet gevoetbald worden.

De top van de Keuken Kampioen Divisie 1. FC Volendam 19-42 (+22)

2. Excelsior 19-41 (+22)

3. FC Emmen 19-36 (+14)

4. Jong Ajax 19-36 (+13)

ADO Den Haag pakte opnieuw de drie punten. ADO Den Haag pakte opnieuw de drie punten. Foto: Pro Shots

Volendam klopt Jong PSV, zesde zege op rij voor ADO

FC Volendam versloeg Jong PSV in eigen huis met 3-2. De koploper kwam via Boy Deul, Robert Mühren (penalty) en Ibrahim El Kadiri op een comfortabele 3-0-voorsprong. Jong PSV maakte het nog spannend door goals van Johan Bakayoko (penalty) en Mohamed Nassoh, maar kon de comeback niet compleet maken.

Achter de top van de Keuken Kampioen Divisie waren er overwinningen voor FC Emmen en ADO Den Haag, dat twee maanden geleden de eerste periode won. Emmen versloeg hekkensluiter FC Dordrecht door een late goal van Ben Scholte (90+4) met 2-1 en steeg - door het puntenverlies van Jong Ajax - naar de derde plaats op de ranglijst.

ADO versloeg Jong AZ met 3-2 en boekte zo de zesde zege op rij. Nadat Thomas Verheydt voor de 1-0 had gezorgd, kwam Jong AZ terug in het duel. Zico Buurmeester maakte er 1-1 van en vlak voor rust werd het via Iman Griffith zelfs 1-2. In de tweede helft herstelde ADO de schade: Verheydt tekende voor de 2-2 en Sem Steijn bezorgde zijn ploeg de drie punten.

Teleurstelling bij De Graafschap. Teleurstelling bij De Graafschap. Foto: Pro Shots

De Graafschap verrassend onderuit, Pastoor ziet Almere gelijkspelen

ADO passeerde op de ranglijst De Graafschap en staat nu vijfde. De 'Superboeren' gingen verrassend onderuit tegen laagvlieger Helmond Sport: 0-1. Dylan Seys maakte in de 86e minuut het enige doelpunt van de avond in Doetinchem.

Verder wist Almere City, waar de nieuwe trainer Alex Pastoor nog niet op de bank zat maar wel op de tribune, niet te winnen bij NAC Breda: 1-1. Lance Duijvestijn zette Almere in de 63e minuut verrassend op een 0-1-voorsprong in het Rat Verlegh Stadion, waarna Thom Haye in de 74e minuut de 1-1-eindstand op het scorebord schoot.

FC Eindhoven verslikte zich in Telstar (1-1) en Roda JC was thuis met 3-2 te sterk voor FC Den Bosch. VVV-Venlo verloor thuis van Jong FC Utrecht: 1-2.

