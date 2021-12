SC Cambuur heeft vrijdag de vijfde overwinning in zes Eredivisie-wedstrijden geboekt. De club uit Leeuwarden was met 1-3 te sterk voor het dolende Willem II, in een duel dat vooraf werd gegaan door een steunbetuiging aan de zieke trainer Henk de Jong.

De spelers van Cambuur kwamen met shirts met de tekst "In Henk we trust" het veld op in Tilburg, terwijl de trainer in Friesland voor de tv zat. De 57-jarige De Jong heeft een cyste in zijn hoofd en is lange tijd uitgeschakeld.

Assistent-trainer Pascal Bosschaart zat net als vorige week als eindverantwoordelijke op de bank. Tegen Vitesse zag hij Cambuur nog kansloos verliezen (1-6), maar vrijdag bij Willem II won zijn ploeg overtuigend na een 0-0-ruststand. Roberts Uldrikis maakte de 0-1, Robin Maulun (strafschop) de 0-2 en de 1-3 was van Mitchel Paulissen. Namens Willem II zorgde Godfried Roemeratoe tussendoor voor de 1-2.

Door de zege staat het gepromoveerde Cambuur voorlopig knap vierde, al kunnen FC Utrecht, Vitesse en FC Twente de Friezen dit weekend nog passeren.

Willem II was voorafgaand aan de wedstrijd tegen Cambuur al bezig aan de langste verliesreeks in de Eredivisie sinds een beroerde serie onder trainer Erwin van de Looi tussen april en september 2017. De Tilburgers leden vrijdag hun zesde competitienederlaag op rij en staan dertiende.

Speelronde 16 Vrijdag 20.00 uur: Willem II-Cambuur 1-3

Zaterdag 18.45 uur: Utrecht-Go Ahead

Zaterdag 20.00 uur: Heerenveen-Sparta

Zaterdag 21.00 uur: PEC-Fortuna

Zondag 12.15 uur: Twente-RKC

Zondag 14.30 uur: Groningen-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Vitesse-Heracles

Zondag 16.45 uur: Ajax-AZ

Zondag 20.00 uur: NEC-PSV

Paulissen straft foute pass Wellenreuther af

Het werd tegen Cambuur duidelijk dat Willem II door de reeks nederlagen vertrouwen mist. De eerste kans was nog voor de thuisploeg - Görkem Saglam zag zijn schot gekeerd worden door doelman Sonny Stevens - maar daarna domineerde Cambuur. Vooral Uldrikis had kunnen en misschien wel moeten scoren.

In de 49 minuut vond Uldrikis wel het doel. De Let schoot op aangeven van Issa Kallon beheerst binnen (0-1). Twintig minuten later werd de opstomende linksback Alex Bangura neergehaald door Derrick Köhn en ging de bal op de stip. Maulun bleef kalm en maakte de 0-2 voor Cambuur. Daarmee was de wedstrijd beslist.

De 1-2 van Roemeratoe, die in de negentigste minuut vanaf zo'n 18 meter raak schoot, kwam te laat om het nog spannend te maken. Sterker nog, in de vierde minuut van de extra tijd viel de 1-3. Paulissen strafte een verkeerde pass van de verder uitstekende Willem II-keeper Timon Wellenreuther af.

