Feyenoord Vrouwen heeft vrijdag weer eens gewonnen in de Eredivisie. Na twee duels met puntenverlies op rij pakten de Rotterdammers tegen PEC Zwolle de volle buit: 1-0. ADO Den Haag versloeg in eigen huis Excelsior met 4-2.

Celainy Obispo tekende voor het enige doelpunt van de avond in Rotterdam. De verdediger van Feyenoord Vrouwen kopte de bal in de twaalfde minuut binnen na een corner van Romée van de Lavoir.

Feyenoord is door de zege in ieder geval voor even weer de koploper in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben een punt meer dan FC Twente en drie punten meer dan Ajax, maar de concurrenten uit Enschede en Amsterdam speelden wel respectievelijk één en twee duels minder.

ADO Den Haag boekte vrijdag tegen Excelsior eveneens een overwinning: 4-2. Jolina Amani (twee keer), Pleun Raaijmakers en Liz Rijsbergen maakten de doelpunten voor ADO. Frederique Nieuwland en Sabrine Ellouzi scoorden voor Excelsior.

Nummer twee FC Twente komt dit weekend niet in actie, maar nummer drie Ajax wel. De Amsterdammers spelen zondag om 12.15 uur een uitwedstrijd tegen VV Alkmaar en kunnen in punten naast Feyenoord komen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Vrouwen Eredivisie