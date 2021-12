Feyenoord heeft vrijdag voor de zevende keer dit seizoen een boete gekregen van de UEFA vanwege ongeregeldheden van supporters in de Conference League. Ook Vitesse is bestraft door de Europese voetbalbond.

Feyenoord moet ditmaal 48.000 euro betalen naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd tegen Slavia Praag op 25 november. Rotterdamse fans staken daar vuurwerk af, gooiden met objecten en richtten vernielingen aan. Mocht het binnen twee jaar nog een keer misgaan in een uitduel, dan mag Feyenoord eenmalig geen uitfans meenemen.

Het is al de zevende keer dit seizoen dat Feyenoord een boete krijgt van de UEFA. In totaal is de huidige nummer twee van de Eredivisie al 325.875 euro kwijt aan sancties van de Europese voetbalbond. Voor ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Union Berlin kreeg Feyenoord zelfs een recordboete van 91.000 euro.

Naar aanleiding van die recordboete riep Feyenoord de eigen aanhang op "om te stoppen met gedragingen die de club grote financiële en overige schade berokkenen". De Rotterdamse club hoeft waarschijnlijk niet te vrezen voor een nieuwe boete op korte termijn, want bij het laatste groepsduel met Maccabi Haifa was donderdag geen publiek aanwezig.

Ook Vitesse is bestraft door de UEFA. Ook Vitesse is bestraft door de UEFA. Foto: Pro Shots

Vitesse volgende Europese duel zonder uitfans

Vitesse is door de UEFA op twee manieren bestraft naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de groepswedstrijd bij Stade Rennais op 25 november. De club kreeg een geldboete van in totaal 35.000 euro en mag tijdens de volgende Europese uitwedstrijd geen eigen fans meenemen. Vitesse liet later op de avond weten "in principe in beroep te willen gaan" tegen die laatste straf.

Fans van de Arnhemmers gooiden in Frankrijk met flessen, bekers en stoeltjes naar de Franse Mobiele Eenheid (ME). Ook werden er vernielingen aangericht in het stadion. Het is ook voor Vitesse niet de eerste keer dat de club dit seizoen is bestraft door de UEFA.

Feyenoord overleefde de groepsfase van de Conference League en speelt na de winter in de achtste finales. Vitesse zit nog in de wachtkamer. De Arnhemmers staan nu tweede in hun groep, maar kunnen nog gepasseerd worden door Tottenham Hotspur. De Engelsen moeten hun laatste groepsduel (met Stade Rennais) nog spelen.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de standen in de Conference League