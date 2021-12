Ajax heeft de grootste kans om maandag in Nyon aan Chelsea te worden gekoppeld bij de loting voor de achtste finales van de Champions League. De kans op een treffen met de Londenaren is 21,8 procent, terwijl er bijvoorbeeld maar 11,3 procent kans is dat de Amsterdammers het tegen Benfica moeten opnemen.

In totaal zijn er zeven clubs die Ajax, dat als eerste eindigde in groep C, kan treffen. Dat zijn de nummers twee uit de andere groepen: Chelsea, Benfica, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Internazionale, Villarreal en Red Bull Salzburg. Ajax ontloopt sowieso Sporting CP, omdat de Portugese kampioen al tegenstander was in de groep.

De kans op Chelsea als tegenstander in de achtste finales is relatief groot, omdat de titelhouder niet aan een andere Premier League-club gekoppeld mag worden.

Chelsea ontloopt daardoor Manchester United, Manchester City en Liverpool en stond in de groepsfase al tegenover Juventus. Er zijn dus maar vier opties over voor 'The Blues', waaronder Ajax. De andere mogelijke tegenstanders van Chelsea zijn Real Madrid, Bayern München en Lille OSC.

Kans op achtste finale tegen Ajax Chelsea: 21,8 procent

Atlético Madrid: 14,0 procent

Internazionale: 14,0 procent

Villarreal: 14,0 procent

Paris Saint-Germain: 13,5 procent

RB Salzburg: 11,5 procent

Benfica: 11,3 procent

PSV kan PAOK treffen

Niet alleen Ajax gaat maandag de koker in, ook PSV en Vitesse loten mee in Europa. De Eindhovenaren en de Arnhemmers horen hun tegenstander in de tussenronde van de Conference League, al is nog niet helemaal zeker dat Vitesse door is.

Het lijkt wel die kant op te gaan, omdat er geen nieuwe datum gevonden kan worden voor de laatste groepswedstrijd van concurrent Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais.

PSV, dat als derde eindigde in groep B van de Europa League, treft in de tussenronde een nummer twee uit een Conference League-poule. Er zijn zeven opties: FK Bodø/Glimt, Maccabi Tel Aviv, PAOK, FK Partizan, Qarabag FK, Randers FC en Slavia Praag.

De 7 mogelijke tegenstanders van PSV FK Bodø/Glimt, Maccabi Tel Aviv, PAOK, FK Partizan, Qarabag FK, Randers FC, Slavia Praag

Zes opties voor Vitesse

Mocht Vitesse daadwerkelijk doorgaan, dan moet de Arnhemse club het in de tussenronde opnemen tegen een nummer drie uit de Europa League. Een Nederlands onderonsje met PSV mag niet en ook Leicester City kan niet, omdat Tottenham officieel nog niet is weggestreept.

Er zijn daardoor maar zes mogelijke tegenstanders over voor Vitesse: Celtic, Fenerbahçe, Olympique Marseille, FC Midtjylland, Rapid Wien en Sparta Praag.

Feyenoord en AZ zijn als groepswinnaar vrijgeloot voor de tussenronde van de Conference League. Zij stromen in de achtste finales pas in.

De Champions League-loting begint maandag om 12.00 uur in Nyon. Vervolgens wordt geloot voor de tussenronde van de Europa League en daarna voor die van de Conference League.