Het is nog onzeker of Feyenoord zondag op bezoek bij FC Groningen over Orkun Kökçü en Gernot Trauner kan beschikken. Het duo is op de weg terug na een blessure.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Woensdag trainden Kökçü en Trauner individueel, waarna ze donderdag niet inzetbaar waren in het met 2-1 gewonnen Conference League-duel met Maccabi Haifa. De komende dagen moet blijken of ze weer met de groep mee kunnen trainen.

Trauner werd tegen Haifa en eerder tegen Fortuna Sittard (5-0-zege) centraal achterin vervangen door Lutsharel Geertruida. Kökçü liep zijn blessure op tegen Fortuna.

Bij FC Groningen ontbreken Damil Dankerlui en Daleho Irandust. Michael de Leeuw keert terug in de selectie. De 35-jarige aanvaller miste de afgelopen twee competitiewedstrijden wegens ziekte.

"Michael is er weer bij, maar het is de vraag of hij weer negentig minuten inzetbaar is. Hij is toch twee weken ziek geweest", zei trainer Danny Buijs twee dagen voor het duel met de nummer twee van de Eredivisie.

FC Groningen, dat zelf twaalfde staat op de ranglijst, won zonder De Leeuw in Limburg met 4-1 van Fortuna Sittard en speelde thuis met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle.

FC Groningen-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. De Rotterdammers boekten in 2017 hun laatste zege in de Euroborg.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie