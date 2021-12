Peter Bosz kan geen begrip opbrengen voor het punt aftrek dat Olympique Lyon heeft gekregen voor het bekogelen van Dimitri Payet in de gestaakte wedstrijd tegen Olympique Marseille. De Nederlandse coach vindt de straf veel te zwaar.

De kraker tussen Lyon en Marseille van eind november werd al na vijf minuten gestaakt toen Marseille-speler Payet vanuit het publiek een gevuld flesje water tegen zich aan kreeg gegooid. De spelers van Marseille wilden het duel daarna niet meer hervatten. Woensdag werd bekend dat bij Lyon een punt in mindering wordt gebracht.

"Ik ben teleurgesteld en snap niks van het besluit", zei de 58-jarige Bosz vrijdag op zijn persconferentie. "Het is niet goed te praten wat er is gebeurd, maar we worden nu bestraft vanwege het gedrag van één persoon. De goede supporters zijn nu ook de dupe, omdat de wedstrijd zonder publiek moet worden overgespeeld."

"Ook voor mijn spelers is dit besluit niet uit te leggen. Het was Marseille dat weigerde om verder te spelen. Ik was in de kleedkamer van de scheidsrechter en hij zei heel duidelijk dat we weer zouden gaan spelen, maar Marseille wilde niet. En nu worden wij bestraft. De dader is een fan van onze club, maar ik begrijp deze straf verder niet."

Eerder uitte Olympique Lyon in een officiële verklaring al zijn ongenoegen over de straf. "Met deze ongekende beslissing zorgt de disciplinaire commissie voor een ongelijke behandeling tussen de clubs, waar veel zwaardere daden resulteerden in veel lichtere straffen dan die voor Olympique Lyon", aldus de club van Bosz.

Olympique Lyon staat door het punt aftrek op 22 punten, goed voor de twaalfde plek in de Ligue 1. De ploeg van Bosz vervolgt de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Lille OSC.

22 Toeschouwer filmt dat Payet met een flesje wordt bekogeld

