Henk Fraser heeft besloten aan te blijven als trainer van Sparta Rotterdam, zegt hij vrijdag in gesprek met Rijnmond. De 55-jarige coach twijfelde na het vertrek van technisch directeur Henk van Stee over zijn eigen toekomst bij de club.

De 59-jarige Van Stee vertrok deze week "in onderling overleg" bij Sparta vanwege een langslepend conflict met algemeen directeur Manfred Laros, met wie hij een verschil van inzicht had. Onlangs kwam het tot een aanvaring tussen de twee bestuurders, waarna Van Stee opstapte.

Fraser overwoog uit solidariteit met de vertrokken Van Stee - met wie hij een goede band had - zijn ontslag in te dienen. De assistent-bondscoach van het Nederlands elftal zei dinsdag tegen het AD dat hij een beslissing zou nemen "in het belang van Sparta". Drie dagen later is duidelijk dat hij blijft.

"Het belangrijkste voor mij is dat de spelersgroep met mij door wil", zegt Fraser tegen Rijnmond. "Ik heb vertrouwen in deze groep en ik merk dat dat wederzijds is, dus dan zou het raar zijn om te vertrekken. Dat voelde niet goed. Maar het is, en dat zei ik eerder al, wel een dilemma geweest. Ik doe veel dingen op gevoel en ik ben naar Sparta gekomen op basis van het verhaal van Henk van Stee."

Dat Fraser blijft, betekent niet dat hij het vertrek van Van Stee al een plek heeft kunnen geven. "Ik denk dat de club misschien niet beseft wat ze verliest. Voor mij persoonlijk is zijn vertrek een groot verlies. Het was al een pittige uitdaging mét Henk, dat is zonder hem niet minder geworden."

Aanvoerder Auassar: 'We wilden de trainer niet verliezen'

Fraser is sinds de zomer van 2018 trainer van Sparta. Die functie combineert hij sinds afgelopen zomer met zijn werkzaamheden bij het Nederlands elftal, waar hij de rechterhand van bondscoach Louis van Gaal is.

Onder leiding van Fraser dwong Sparta in het seizoen 2018/2019 promotie naar de Eredivisie af, waar de Rotterdammers sindsdien stabiel presteren. Dit seizoen verloopt voor Sparta een stuk moeizamer: de ploeg van Fraser bezet na vijftien speelronden de zestiende plek in de Eredivisie. Hekkensluiter PEC heeft slechts vier punten minder.

Ondanks de slechte resultaten ligt Fraser goed in de spelersgroep. "Wij hebben de trainer aangegeven dat we hem ten koste van alles niet wilden verliezen, maar ook dat we zijn keuze zouden respecteren", zegt aanvoerder Adil Auassar. "We vonden het belangrijk om dat signaal af te geven."

Met Fraser op de bank hervat Sparta de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De laagvlieger sluit het kalenderjaar in de Eredivisie daarna af met thuiswedstrijden tegen Vitesse en RKC Waalwijk. Tussendoor wacht een uitduel met Vitesse in de TOTO KNVB Beker.

