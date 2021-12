PSV gaat in de winterstop op trainingskamp naar Spanje. Vanwege de coronapandemie was het onzeker of trainer Roger Schmidt met zijn selectie naar het buitenland zou kunnen gaan, maar de club laat weten dat het trainen in Marbella doorgaat.

De ploeg vliegt op 4 januari naar Spanje en keert zes dagen later terug in Eindhoven. Schmidt gaat zijn spelers onder de Spaanse zon voorbereiden op de tweede seizoenshelft, die voor PSV op 16 januari begint met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Na vijftien wedstrijden bezet PSV de derde plaats in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben twee punten achterstand op koploper Ajax. Ze werden donderdag in de Europa League uitgeschakeld door Real Sociedad, maar gaan als nummer drie van de groep na de winterstop wel verder in de Conference League.

Voor vertrek naar Marbella speelt PSV in de Eredivisie nog wedstrijden tegen NEC (uit), RKC Waalwijk (uit) en Go Ahead Eagles (thuis). De ploeg van Schmidt wacht woensdag een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.

Ook titelrivaal Ajax kiest voor een trainingskamp in het buitenland; de Amsterdammers gaan naar Portugal. FC Twente besloot het geplande trainingskamp in Spanje juist te annuleren vanwege de coronaperikelen.

De ploeg van trainer Ron Jans gaat zich in de buurt van Enschede voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Vorig seizoen was de winterstop heel kort en bleven vrijwel alle profclubs in eigen land.