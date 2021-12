Johannes Spors stopt per direct als technisch directeur van Vitesse. De Duitser kiest voor een avontuur bij Genoa in de Serie A en tekent daar een meerjarig contract.

De 39-jarige Spors werd in april 2020 aangesteld bij Vitesse als opvolger van Mohammed Allach. Zijn vertrek is abrupt, want hij verlengde afgelopen zomer zijn contract bij de Arnhemmers nog tot medio 2024.

"Het is niet makkelijk om Vitesse te verlaten, maar voor mij is het een prachtige uitdaging om in de Serie A aan de slag te gaan", zegt Spors. "Dat neemt niet weg dat Vitesse een schitterende club is, waar ik een zeer mooie tijd heb beleefd."

Eerder in zijn loopbaan was Spors in verschillende functies werkzaam bij TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig en Hamburger SV. Hij was actief als onder meer scout, videoanalist en technisch directeur. Bij Vitesse was hij onder meer medeverantwoordelijk voor de aanstelling van trainer en landgenoot Thomas Letsch in de zomer van 2020.

Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse baalt van het vertrek van Spors. "Wij hebben de afgelopen twintig maanden zeer prettig samengewerkt, Wij gunnen hem deze kans, maar vinden het tegelijkertijd jammer dat hij vertrekt. Ook de timing is niet ideaal, maar we zullen ons direct gaan focussen op het aantrekken van een waardige vervanger."

Marcel Klos, de assistent van Spors, krijgt de komende weken de verantwoordelijkheid over de lopende technische dossiers.