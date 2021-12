De Oranjevrouwen zijn één plek gezakt op de wereldranglijst. De ploeg van bondscoach Mark Parsons sluit het jaar af als nummer vijf van de wereld.

Bij de vorige uitgave van de ranglijst, in augustus, stonden de Oranjevrouwen op plek vier. De regerend kampioen van Europa en nummer twee van het WK werd gepasseerd door Frankrijk. Begin dit jaar stond Oranje een tijdje op de derde plaats.

De ploeg van Parsons kwam in de laatste twee interlands niet verder dan een gelijkspel. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië eindigde in 2-2 en het oefenduel in Den Haag met Japan in 0-0.

De volgende interlands van de Oranjevrouwen zijn in april, als de WK-kwalificatiereeks verdergaat met thuiswedstrijden tegen Cyprus en Belarus.

De Amerikaanse voetbalsters voeren de wereldranglijst aan, gevolgd door Zweden en Duitsland. Op 25 maart 2022 wordt de ranking opnieuw opgemaakt.

Voor de Oranjevrouwen staat volgend jaar met name in het teken van het EK, dat in de zomer van 2022 in Engeland wordt gehouden. Nederland pakte in 2017 in eigen land de Europese titel, toen nog onder leiding van Sarina Wiegman.