Mario Götze had donderdagavond na de fatale 3-0-nederlaag van PSV bij Real Sociedad in de Europa League geen goed woord over voor scheidsrechter Felix Zwayer. De Duitser gaf de Spanjaarden een strafschop en Ibrahim Sangaré een rode kaart.

"Ik snap niets van de manier waarop de scheidsrechter deze wedstrijd heeft geleid", zei Götze in San Sebastián tegen PSV TV. "Als je vergelijkt hoeveel gele kaarten wij en zij hebben gekregen, terwijl zij dingen deden die je liever niet ziet in het voetbal... Als scheidsrechter moet je dat gewoon zien."

Zwayer werd vorige week nog fel bekritiseerd door Borussia Dortmund-talent Jude Bellingham, die in zijn tirade over de Duitser aanhaalde dat de scheidsrechter ooit is bestraft voor matchfixing. Het kwam de achttienjarige middenvelder op een boete van 40.000 euro te staan.

Bij Real Sociedad-PSV gaf Zwayer aan het einde van de eerste helft een strafschop aan de thuisploeg na hands van Phillipp Mwene, die een schot met zijn uitgestoken arm blokkeerde. Een kwartier voor tijd viel er een stuk minder te zeggen voor de tweede gele kaart van Sangaré. De middenvelder moest vertrekken omdat hij tijdens een actie zijn arm te ver uitstak en zijn directe tegenstander licht in het gezicht raakte.

311 Bekijk de samenvatting van Real Sociedad-PSV (3-0)

'Als scheidsrechter moet je weten dat dit duel beslissend is'

De gefrustreerde Götze maakte zich in het veld al boos en deed meerdere keren zijn beklag bij de scheidsrechter. "Ik heb een heel andere mening over die twee momenten dan hij (de scheidsrechter, red.), maar je moet het over de hele wedstrijd zien", zei de 29-jarige Götze.

"Hij leidde de wedstrijd niet op een goede manier. Als scheidsrechter moet je weten dat dit een beslissend duel is. Je moet dan 100 procent scherp zijn. Daarom werd ik boos op het veld. Er werden ook veel overtredingen op me gemaakt en ik heb daar geen gele kaart voor gezien."

Door de nederlaag eindigt PSV als derde in groep B en is het veroordeeld tot de Conference League. De Eindhovenaren moeten eerst een tussenronde spelen (tegen een nummer twee van een Conference League-poule) om de achtste finales te kunnen bereiken.