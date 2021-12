Bij Vitesse heerste donderdagavond een aparte sfeer na het Conference League-duel met NS Mura. De Arnhemmers wonnen hun laatste groepswedstrijd met 3-1, maar door de afgelasting van Tottenham Hotspur-Stade Rennais is nog onduidelijk of die zege genoeg is voor overwintering.

"Ik heb geen idee of ik nu tevreden kan zijn. Dat zorgt voor een aparte situatie, ook in de kleedkamer", zei trainer Thomas Letsch in het GelreDome tegen ESPN. "Wat we wel kunnen zeggen, is dat we het in een poule met Tottenham Hotspur en Stade Rennais geweldig hebben gedaan door tien punten te pakken."

Vitesse staat in groep G nu op de tweede plek achter groepswinnaar Stade Rennais, maar Tottenham Hotspur kan de Arnhemmers nog passeren. De Londenaren zouden donderdagavond een thuiswedstrijd tegen de Fransen spelen, maar door een corona-uitbraak bij de 'Spurs' werd die wedstrijd geschrapt.

Het is onduidelijk of dat duel überhaupt nog wordt ingehaald, want Tottenham heeft voorlopig een bomvol schema. De UEFA moet nog een besluit nemen over de afgelaste wedstrijd en tot die tijd zit Vitesse in de wachtkamer, tot onvrede van Letsch.

"Normaal gesproken weet je nu al waar je aan toe bent. Hopelijk neemt de UEFA snel een besluit. Tenminste, snel kan niet meer. Maar zo snel mogelijk", zei Letsch, die wel vertrouwen houdt. "In een normale poule zou je met tien punten door zijn. Ik geloof er echt in dat we straks kunnen vieren dat we door zijn. We verdienen het."

Mocht het duel tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais nog wel ingehaald worden, dan heeft de Premier League-club aan een zege genoeg om zich ten koste van Vitesse voor de tussenronde van de Conference League te plaatsen.