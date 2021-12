Halverwege het Europese seizoen hebben de Nederlandse clubs al een recordaantal punten verzameld op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Door de zeges van Ajax, Feyenoord, AZ en Vitesse van deze week is het puntenaantal van het seizoen 2011/2012 verbeterd.

Tien jaar geleden veroverden de Nederlandse clubs 13,600 punten, terwijl de teller op dit moment voor het ingaan van de winterstop al op 14,200 punten staat. Dat is een bijzondere prestatie, want de afgelopen negen seizoenen kwam Nederland in een volledig seizoen niet eens boven de tien punten uit. Daarbij moet gezegd dat er toen nog geen Conference League bestond.

In het seizoen 2011/2012 waren er vier Nederlandse clubs na de winterstop actief in Europa en dat kunnen er nu zelfs vijf worden. PSV, Feyenoord en AZ overwinteren in de Conference League en dat geldt mogelijk ook voor Vitesse, dat nog afhankelijk is van het resultaat van het inhaalduel Tottenham Hotspur-Stade Rennais. Ajax komt na de winter uit in de achtste finales van de Champions League.

Er is geen enkel land dat dit seizoen beter presteert op de coëfficiëntenranglijst dan Nederland, dat optimaal profiteert van de Conference League. Een zege of gelijkspel in het nieuwe clubtoernooi is immers evenveel waard als in de Champions League en de Europa League. Het is van belang om veel punten te veroveren, want de UEFA gebruikt de coëfficiëntenranglijst om de Europese tickets te verdelen.

Puntenaantal Nederland sinds 2011/2012 2011/2012 - 13,600

2012/2013 - 4,214

2013/2014 - 5,916

2014/2015 - 6,083

2015/2016 - 5,750

2016/2017 - 9,100

2017/2018 - 2,900

2018/2019 - 8,600

2019/2020 - 9,400

2020/2021 - 9,200

Ajax won dit seizoen alle wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Ajax won dit seizoen alle wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Foto: Pro Shots

Nederland heeft virtuele zesde plek nog in handen

Dit seizoen zal Nederland normaal gesproken op de zevende plek eindigen achter Portugal, maar op de ranking van volgend seizoen is de zesde plek al in handen. Dat komt doordat de stand is gebaseerd op de resultaten uit de laatste vijf seizoenen.

Volgend jaar vallen de punten uit het seizoen 2017/2018 weg en dat is flink in het nadeel van Portugal, dat toen veel beter presteerde dan Nederland (9,666 om 2,900 punten). Frankrijk, de huidige nummer vijf, verliest dan zelfs 11,500 punten.

De zesde plek op de coëfficiëntenranglijst is van groot belang, want die positie geeft recht op twee tickets voor de groepsfase van de Champions League. Nu is alleen de Eredivisie-winnaar verzekerd van deelname aan het hoofdtoernooi en moet de nummer twee de voorrondes in.