Justin Bijlow was blij dat hij donderdag na bijna drie weken zijn rentree maakte onder de lat van Feyenoord. De van corona herstelde keeper rekende zich wel de tegengoal in de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa (2-1) aan.

In blessuretijd liet zich Bijlow verrassen door Din David, die hem bijna vanaf de achterlijn wist te passeren. De bal verdween tussen de benen van de Oranje-international door in het doel.

"Op dat moment was de focus weg", gaf Bijlow toe bij RTL 7. "Ik wou de bal achter laten gaan en dacht er te makkelijk over. Het is een goede les, dat ik nooit een slap momentje mag hebben. Het werd meteen afgestraft."

Bijlow miste vanwege een coronabesmetting drie wedstrijden in de Eredivisie en een duel in de Conference League. "Het was moeilijk om die wedstrijden voor de buis te moeten zitten", zei Bijlow, die de afgelopen weken vooral thuis door moest brengen.

"Het is niet dat ik zwaar ziek was. Ik had een griepgevoel en nog wat klachten erna. Dit was voor mij een lekkere wedstrijd om er weer in te komen. Alles ging goed, tot aan die laatste bal."

67 Dessers zet Feyenoord op voorsprong tegen Maccabi Haifa

Slot: 'Compliment voor de jeugdopleiding'

Feyenoord was voor aanvang van de wedstrijd al zeker van overwintering in de Conference League. Daardoor kon trainer Arne Slot het zich veroorloven om een veredeld B-team het veld in te sturen en veel jonge spelers in te laten vallen.

"Op het laatst stonden we met acht jeugdspelers op het veld, wat prima is voor de jeugdopleiding", zei de trainer. "Het is niet alleen een mooie avond voor die spelers, maar ook voor de mensen die de afgelopen jaren met de jeugdopleiding bezig zijn geweest."

Slot doelde op onder anderen Sem Valk (19 jaar), Lennard Hartjes (18 jaar), Antoni Milambo (16 jaar), Mimeirhel Benita (18 jaar) en Aliou Baldé (18 jaar). Zij mochten allemaal invallen in de tweede helft. De doelpunten kwamen op naam van huurlingen Cyriel Dessers en Reiss Nelson.