Trainer Roger Schmidt vindt dat PSV niet slecht speelde in de cruciale Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad, maar bepaalde momenten kostten volgens de trainer zijn ploeg de kop in San Sebastián. Het duel eindigde donderdagavond in 3-0, waardoor de Eindhovenaren na de winterstop verder moeten in de Conference League.

"De teleurstelling is groot, dat is zeker", verzuchtte Schmidt tegenover ESPN. "Het verhaal van deze wedstrijd is dat we ongelukkig waren. Eerst een penalty tegen, toen balverlies en 2-0 en daarna een tweede gele kaart voor Ibrahim Sangaré. Alles bij elkaar was dat te veel."

PSV had in de Reale Arena aan een gelijkspel voldoende om als tweede te eindigen en voor rust zag het er nog goed uit. Bruma raakte met een prachtig schot de lat. Toch was het halverwege 1-0 door een benutte strafschop van Mikel Oyarzabal in de 43e minuut na hands van Phillipp Mwene.

"We hadden bijna de gehele eerste helft controle", zag Schmidt. "Sociedad loerde op de counter en daar wisten we aanvankelijk goed mee om te gaan. Uiteindelijk viel de tegengoal op een ongelukkig moment. In de tweede helft creëerden we geen grote kansen meer, we speelde niet goed genoeg in de laatste dertig meter voor hel Sociedad-doel."

Europa League groep B 1. AS Monaco 6-12 (+3)

2. Real Sociedad 6-9 (+3)

3. PSV 6-8 (+1)

4. Sturm Graz (-7)

'We gaan ons best doen'

Na de rode kaart voor Sangaré werd het een kansloze missie voor PSV. De Ivoriaan kreeg twee keer geel voor niet al te zware overtredingen. "Ik ga niets zeggen over die kaarten", reageerde Schmidt, die eerder in opspraak raakte na felle kritiek op de arbitrage in de Eredivisie.

De Duitser werd ook gevraagd naar het niveau van de Conference League, waarin PSV na de winterstop een tussenronde moet overleven om de laatste zestien te bereiken. "Het is een lager niveau, maar het is nog steeds Europees voetbal. We gaan om ons best doen om zo succesvol mogelijk te zijn."

De eerstvolgende wedstrijd van PSV is zondag om 20.00 uur de uitwedstrijd in de Eredivisie tegen NEC.