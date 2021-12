Feyenoord heeft de groepsfase van de Conference League donderdagavond in stijl afgesloten. De Rotterdammers, die al zeker waren van groepswinst, wonnen in De Kuip met een B-elftal met 2-1 van Maccabi Haifa.

De goals van Feyenoord werden gemaakt Cyriel Dessers (38e minuut) en Reiss Nelson (65e minuut). In de extra tijd zette Din David de 2-1-eindstand op het scorebord door een fout van Justin Bijlow.

Doelpuntenmakers Dessers en Nelson beginnen normaal gesproken op de bank, maar kregen van Arne Slot de kans omdat er louter prestige op het spel stond. De trainer liet ook Lutsharel Geertruida, Ramon Hendriks, Mark Diemers, João Teixeira en Naoufal Bannis starten, terwijl Sem Valk (19 jaar), Lennard Hartjes (18 jaar), Antoni Milambo (16 jaar), Mimeirhel Benita (18 jaar) en Aliou Baldé (18 jaar) mochten invallen. Voor Valk betekende het zijn debuut in de hoofdmacht.

Door de zege eindigt Feyenoord de groepsfase ongeslagen en met veertien punten uit zes wedstrijden. De eerste plaats zorgt ervoor dat de ploeg van Slot na de winterstop de tussenronde (waarin de nummers twee uit de Conference League-groepen tegen de nummers drie uit de Europa League-groepen spelen) mag overslaan en instroomt in de achtste finales.

Slavia Praag eindigde achter Feyenoord als nummer twee in groep E. De Tsjechen sloten af met een 1-1-gelijkspel tegen Union Berlin. Ivan Schranz scoorde in de vijftigste minuut voor Slavia, waarna Max Kruse in de 64e minuut trefzeker was voor de thuisploeg.

Conference League groep E 1. Feyenoord 6-14 (+5)

2. Slavia Praag 6-8 (+1)

3. Union Berlin 6-7 (-1)

4. Maccabi Haifa 6-4 (-5)

Tal van tieners mochten invaller bij Feyenoord, onder wie Lennard Hartjes. Tal van tieners mochten invaller bij Feyenoord, onder wie Lennard Hartjes. Foto: ANP

Dessers scoort op aangeven van Diemers

In de lege Kuip was Feyenoord donderdag vanaf het begin sterker dan Maccabi, dat al wist dat het uitgeschakeld was in Europa. Het resulteerde in twee schoten van Diemers, maar doelman Roi Mishpati redde beide keren. Na 38 minuten was het via Dessers, op aangeven van Diemers, wel raak (1-0). Nelson schoot ook nog voorlangs.

Na ruim een uur verdubbelde Feyenoord de score. Nelson, die wordt gehuurd van Arsenal, draaide vanaf de linkerkant naar binnen en haalde op het juiste moment uit (2-0). Daarvoor was Teixeira dicht bij een doelpunt, maar zijn schot werd geblokt.

Ondertussen liet Slot met invallers Valk, Hartjes, Baldé, Benita en Baldé jongelingen ervaring opdoen, waardoor Feyenoord de wedstrijd afsloot met acht zelfopgeleide spelers. Een smetje was nog de fout van Bijlow in de extra tijd. David tikte de bal door de benen van de keeper heen in het doel en daardoor was de eindstand 2-1.