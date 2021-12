Vitesse heeft donderdag een 3-1-overwinning op het Sloveense NS Mura geboekt in de laatste groepswedstrijd van de Conference League. De Arnhemmers moeten nu wachten op het resultaat van Tottenham Hotspur-Stade Rennais, voordat ze weten of ze zich hebben geplaatst voor de knock-outfase.

Thomas Buitink opende al na vier minuten de score voor Vitesse. Tien minuten voor rust verdubbelde Loïs Openda de voorsprong en even later maakte Daan Huisman het derde doelpunt van de avond.

Na rust verzuimde de thuisploeg de score verder op te voeren, al raakte Yann Gboho wel de paal. Bovendien deed Mura in de slotfase nog wat terug via Amadej Marosa.

Dankzij de overwinning op Mura staat Vitesse met tien punten uit zes wedstrijden tweede. Tottenham is met zeven punten uit vijf duels derde en gaat bij een overwinning op Stade Rennais sowieso door naar de knock-outfase, aangezien de Engelsen dan een beter doelsaldo hebben. Rennais is met elf punten al zeker van de groepswinst.

De wedstrijd tussen Tottenham en Rennais werd woensdag uitgesteld door de UEFA. De Engelse club hoefde vanwege de vele coronagevallen donderdag niet in actie te komen van de Europese voetbalbond. Het is nog niet bekend of, en zo ja wanneer het duel ingehaald gaat worden.

Conference League groep G 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Vitesse 6-10 (+3)

3. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

4. NS Mura 6-3 (-9)

Vitesse profiteert van geklungel in defensie Mura

In het GelreDome schoot Vitesse uit de startblokken en dat resulteerde al snel in de openingstreffer. Buitink benutte de rebound nadat Mura-doelman Marko Zalokar een schot van Openda niet goed had verwerkt.

De ploeg van coach Thomas Letsch ging vervolgens op jacht naar meer doelpunten. Openda was halverwege de eerste helft al dicht bij de 2-0 en kwam tien minuten voor rust wel tot scoren. De Belg kreeg de bal plotseling voor zijn voeten toen een uittrap van Jeroen Houwen werd doorgekopt door een verdediger van Mura, en profiteerde optimaal van de fout.

Vijf minuten later strafte Vitesse opnieuw geklungel in de defensie van Mura af. Ditmaal onderschepte Openda de bal in het zestienmetergebied van de Slovenen en rondde Huisman simpel af.

In de tweede helft slaagden de Arnhemmers er niet in om de score verder uit te breiden. Bovendien bood Mura wat meer tegenstand en kwam het na een uur spelen tot scoren, maar het doelpunt van Marosa werd afgekeurd wegens buitenspel. Vitesse was even later dicht bij de 4-0, maar eerst stuitte Openda op Zalokar en vervolgens raakte Gboho de paal.

Aan de andere kant was het negen minuten voor tijd wel raak. Nu ging Vitesse-verdediger Jacob Rasmussen in de fout en schoof Marosa de bal binnen, waarmee hij de kans op overwintering voor Vitesse iets verkleinde.

