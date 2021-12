Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse gaan maandag de koker in voor de loting voor de knock-outfase van de Europese toernooien, al weten de de Arnhemmers nog niet of ze daadwerkelijk overwinteren in de Conference League. Dit zijn de mogelijke tegenstanders.

Achtste finales Champions League (Ajax)

Mogelijke tegenstanders: Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Chelsea, Red Bull Salzburg, Internazionale, Benfica en Villarreal.

Andere clubs die door zijn: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Bayern München, Lille OSC, Juventus, Sporting CP.

Ajax treft als groepswinnaar een nummer twee uit een van de andere groepen. Sporting CP was in de groepsfase al tegenstander en kan daardoor in de achtste finales niet aan de Amsterdammers gekoppeld worden. De kans op Chelsea als tegenstander is het grootst, omdat die club geen andere Engelse ploeg mag loten én Juventus al tegenstander was in de groep. Er zijn daardoor slechts vier opties over voor Chelsea: Real Madrid, Bayern München, Lille OSC en Ajax.

Tussenronde/achtste finales Europa League (geen Nederlandse clubs)

Verder als groepswinnaar: Olympique Lyon, AS Monaco, Spartak Moskou, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, West Ham United, Rode Ster, Galatasaray

Olympique Lyon, AS Monaco, Spartak Moskou, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, West Ham United, Rode Ster, Galatasaray Verder als nummer twee: Rangers FC, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Real Betis, SC Braga, Dinamo Zagreb, SS Lazio

Rangers FC, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Real Betis, SC Braga, Dinamo Zagreb, SS Lazio Stroomt in als nummer 3 van Champions League-poule: Borussia Dortmund, FC Barcelona, Atalanta, Sevilla, FC Zenit, RB Leipzig, FC Porto en FC Sheriff.

De nummers twee uit de Europa League-groepen worden bij de loting gekoppeld aan een van de nummers drie uit de Champions League-groepen. Zij spelen na de winterstop een tussenronde. De groepswinnaars van de Europa League stromen pas in in de achtste finales.

Tussenronde/achtste finales Conference League (AZ, Feyenoord, PSV en mogelijk Vitesse)

Verder als groepswinnaar: LASK, AZ , AS Roma, KAA Gent, FC Basel, FC Kopenhagen, Feyenoord , Stade Rennais.

LASK, , AS Roma, KAA Gent, FC Basel, FC Kopenhagen, , Stade Rennais. Verder als nummer twee: Maccabi Tel Aviv, Randers FC, FK Bodø/Glimt, FK Partizan, Qarabag FK, PAOK, Slavia Praag en Vitesse /Tottenham Hotspur.

Maccabi Tel Aviv, Randers FC, FK Bodø/Glimt, FK Partizan, Qarabag FK, PAOK, Slavia Praag en /Tottenham Hotspur. Stroomt in als nummer 3 van Europa League-poule: Fenerbahçe, Leicester City, Sparta Praag, PSV, FC Midtjylland, Celtic, Rapid Wien en Olympique Marseille.

De nummers twee uit de Conference League-groepen worden bij de loting gekoppeld aan een van de nummers drie uit de Europa League-groepen. Zij spelen na de winterstop eerste een tussenronde. De groepswinnaars van de Conference League stromen pas in in de achtste finales.