Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Villarreal donderdag met twee doelpunten aan een 2-3-overwinning bij Atalanta in de Champions League geholpen. Dankzij de zege plaatsten de Spanjaarden zich voor de achtste finales.

Danjuma opende al in de derde minuut de score voor Villarreal door de bal na een lange sprint tussen de benen van Atalanta-doelman Juan Musso te spelen. Enkele minuten voor rust zorgde Étienne Capoue met een schot in de bovenhoek voor de 0-2.

Vroeg in de tweede helft maakte de 24-jarige Danjuma zijn tweede van de avond. Ditmaal schoof de Oranje-international de bal uit de draai binnen.

Atalanta bracht de spanning in de slotfase nog terug via doelpunten van Ruslan Malinovsky en Duván Zapata, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. Bij de Italianen hadden Marten de Roon en Hans Hateboer een basisplaats en bleef Teun Koopmeiners op de bank.

De wedstrijd tussen Atalanta en Villarreal kon woensdag niet doorgaan vanwege te zware sneeuwval. De aftrap in Bergamo werd aanvankelijk met twintig minuten uitgesteld zodat het veld sneeuwvrij gemaakt kon worden. Het stopte niet met sneeuwen, waardoor de grasmat onbespeelbaar was.

Dankzij de overwinning eindigt Villarreal met tien punten als tweede in groep F. Manchester United had zich al geplaatst voor de knock-outfase. Atalanta gaat als nummer drie door naar de knock-outfase van de Europa League.

Champions League groep F 1. Manchester United 6-11 (+3)

2. Villarreal 6-10 (+3)

3. Atalanta 6-6 (-1)

4. Young Boys 6-5 (-5)

