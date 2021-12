PSV is er donderdagavond niet in geslaagd te overwinteren in de Europa League. De Eindhovense club verloor de afsluitende groepswedstrijd met 3-0 van Real Sociedad, waardoor het Europese avontuur vervolgd moet worden in de Conference League.

PSV had aan een punt voldoende in de Reale Arena, maar daar maakte het geen aanspraak op. Na 43 minuten benutte Mikel Oyarzabal een strafschop, waarna de Spanjaard in de 62e minuut ook de 2-0 op het scorebord zette. In de extra tijd tekende Alexander Sørloth voor de 3-0-eindstand.

Zo werd het een teleurstellende en pijnlijke avond voor PSV, dat de wedstrijd met tien man beëindigde. Ibrahim Sangaré kreeg zestien minuten voor tijd een tweede gele kaart en dus rood.

De andere wedstrijd in groep B, Sturm Graz-AS Monaco, eindigde in 1-1. Voormalig NEC-speler Jakob Jantscher maakte de 1-0 voor de Oostenrijkers en Kevin Volland tekende nog voor rust voor de 1-1-eindstand. Myron Boadu viel na rust in bij Monaco, dat vooraf al zeker was van groepswinst.

PSV heeft als nummer drie de Europese doelstelling van de club niet gehaald, want dat was overwintering in de Europa League. Er zijn nu geen Nederlandse clubs meer actief in het tweede Europese bekertoernooi.

In februari speelt PSV een tussenronde tegen een van de nummers twee uit de Conference League. De winnaar daarvan gaat door naar de achtste finales van het toernooi, waar Feyenoord en AZ als groepswinnaar al zeker van zijn. Mogelijk overwintert ook Vitesse in de Conference League.

Europa League groep B 1. AS Monaco 6-12 (+3)

2. Real Sociedad 6-9 (+3)

3. PSV 6-8 (+1)

4. Sturm Graz (-7)

Mooi schot Bruma op de lat

Met Philipp Max en Noni Madueke op de bank en de teruggekeerde Mario Götze in de basis begon PSV nog aardig aan het cruciale treffen met Sociedad. Cody Gakpo stond in de spits.

De eerste kans was voor Real Sociedad. De nummer vijf van La Liga was na een kwartier gevaarlijk via oud-Willem II'er Alexander Isak, die zijn inzet gekeerd zag worden door keeper Joël Drommel. Halverwege de eerste helft deed PSV iets terug. Verdediger Phillipp Mwene leverde een mooi schot af, maar de poging van Armindo Bruma in de 36e minuut was nog fraaier. Het schot van de Portugees belandde op de lat.

Zo ging het de goede kant op voor PSV, tot de bal in de 43e minuut op de stip ging na hands van Mwene. Oyarzabal schoot vervolgens koel binnen (1-0).

Ritsu Doan in duel met Aihen Muñoz. Ritsu Doan in duel met Aihen Muñoz. Foto: ANP

Madueke valt geblesseerd uit

Door de achterstand moest PSV in de tweede helft de aanval zoeken, maar de ploeg van trainer Roger Schmidt creëerde vrijwel niets.

Net na het moment dat Schmidt aanvallers Noni Madueke en Carlos Vinícius in het veld had gebracht, leed Érick Gutiérrez knullig balverlies. Oyarzabal profiteerde en verdubbelde de voorsprong in de 62e minuut.

Het leed werd voor PSV nog groter toen Madueke uitviel met een blessure en Sangaré zijn tweede gele kaart kreeg. Sociedad bleef daardoor makkelijk op de been en voerde de score zelfs verder op. Invaller Sørloth, die in het seizoen 2016/2017 voor FC Groningen speelde, schoot in de derde minuut van de extra tijd snoehiard de 3-0 binnen en zorgde zo voor een pijnlijk slot voor PSV.