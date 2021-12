Memphis Depay kan voorlopig niet in actie komen voor FC Barcelona. De 27-jarige aanvaller heeft een hamstringblessure overgehouden aan het Champions League-duel van woensdag met Bayern München (3-0-verlies).

Barcelona meldt donderdag niet hoelang Memphis aan de kant staat. De 75-voudig international van Oranje speelde de hele wedstrijd, maar leek aan het eind van het duel met fysieke klachten te kampen.

Naast Memphis is ook Jordi Alba voorlopig uitgeschakeld bij de Catalaanse club. De 32-jarige linksback kampt net als Memphis met hamstringklachten. Barcelona meldt daarnaast dat Sergi Roberto met succes is geopereerd aan zijn dijbeen.

Door de nederlaag in München plaatste Barcelona zich voor het eerst in achttien jaar niet voor de laatste zestien van de Champions League. In het seizoen 2003/2004 kwam de Spaanse grootmacht onder toenmalig trainer Frank Rijkaard uit in de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, en strandde daar in de achtste finales.

Memphis, die dit seizoen voor Barcelona acht keer tot scoren kwam in twintig duels, staat met zijn club op de zevende plaats in La Liga. De Catalanen gaan zondag op bezoek bij Osasuna.

