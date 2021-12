AZ heeft de groepsfase van de Conference League donderdag afgesloten met een 1-0-overwinning op het Deense Randers FC. De ploeg van coach Pascal Jansen gaat hierdoor ongeslagen verder.

Thijs Oosting kroonde zich tot matchwinner in het AFAS Stadion. De invaller maakte drie minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd.

AZ was voor de wedstrijd tegen Randers al zeker van de groepswinst en een plek in de achtste finales. Eerder boekten de Alkmaarders drie overwinningen en speelden ze tweemaal gelijk.

Randers eindigde ondanks de nederlaag als tweede in groep D en gaat door naar de tussenronde. Het Tsjechische FK Jablonec verzuimde zich door een 2-0-nederlaag bij het Roemeense CFR Cluj te plaatsen voor de knock-outfase.

De loting voor de tussenronde wordt komende maandag verricht. AZ moet nog tot 25 februari wachten tot het de tegenstander in de achtste finales kent.

Conference League groep D 1. AZ 6-14 (+5)

2. Randers FC 6-7 (0)

3. FK Jablonec 6-6 (-2)

4. CFR Cluj 6-4 (-3)

AZ begint met enkele wijzigingen

Omdat AZ al zeker was van de groepswinst, had Jansen een aantal wijzigingen in zijn opstelling gevoerd. Zo had Sam Beukema een basisplaats en zat Vangelis Pavlidis op de bank, waardoor Dani de Wit in de spits begon.

Hoewel AZ zich al had geplaatst voor de knock-outfase, ging het al snel op jacht naar een doelpunt. Dat leidde in de negende minuut tot een grote kans voor Jesper Karlsson, maar de Zweed schoof de bal naast. In het vervolg van de eerste helft kwam de thuisploeg zelden meer in de buurt van het vijandige doel.

Na rust waren de Alkmaarders een aantal keren dicht bij de openingstreffer. Eerst stuitte Albert Gudmundsson op een verdediger van Randers en even later zeilde een fraaie poging van de ingevallen Pavlidis net over.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase bezorgde Oosting zijn ploeg toch nog de winst. De zoon van RKC-trainer Joseph Oosting benutte een rebound nadat Randers-doelman Patrik Carlgren een schot van Zakaria Aboukhlal had verwerkt. Kort daarna zorgde Pavlidis nog bijna voor de 2-0.

