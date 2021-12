Trainer Peter Bosz van Olympique Lyon heeft donderdag in de Europa League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. Rick Karsdorp had met twee assists een belangrijk aandeel in de 2-3-zege van AS Roma op CSKA Sofia.

Scott Wright zette de bezoekers uit Schotland vlak voor rust op voorsprong en door een eigen doelpunt van Calvin Bassey werd het in de 49e minuut gelijk. Beide ploegen waren al zeker van een plaats in de knock-outfase.

Basisspeler Promes, die in Warschau tegen een gele kaart aanliep, had met zijn ploeg aan een 0-1-overwinning genoeg om te overwinteren in Europa. Zelimkhan Bakayev zorgde na een half uur voor het enige doelpunt van de wedstrijd. In extremis ontsnapte Spartak nog toen Tomás Pekhart in de 98e minuut een strafschop miste.

Napoli gaat achter Spartak als nummer twee door in groep C. De nummer drie uit de Serie A was met 3-2 te sterk voor Leicester City. Eljif Elmas was met twee treffers de gevierde man bij de thuisploeg, die door Adam Ounas al na vier minuten op voorsprong kwam. Jonny Evans en Kiernan Dewsbury-Hall scoorden voor de bezoekers. Halverwege stond het 2-2.

Invaller Sam Lammers speelde met Eintracht Frankfurt met 1-1 gelijk bij Fenerbahçe. De Duitse ploeg was al zeker van de volgende ronde. In diezelfde poule verloor Olympiacos met 1-0 van Royal Antwerp FC, maar omdat de Grieken al zeker waren van een plaats bij de laatste zestien blijft die nederlaag zonder gevolgen.

Achtstefinalisten Europa League Eintracht Frankfurt

Olympiacos

Spartak Moskou

Napoli

Olmypique Lyon

Rangers FC

AS Monaco

Real Sociedad

Karsdorp helpt AS Roma aan zege op Sofia

In de Conference League was Rick Karsdorp met 2-3 te sterk voor CSKA Sofia. De Nederlandse linksback leverde een voorzet af bij de 0-1 van Tammy Abraham en vlak na rust bediende hij Abraham opnieuw bij de 0-3.

Bij de thuisploeg speelde aanvoerder Jurgen Mattheij de hele wedstrijd en Yanic Wildschut viel halverwege in. Roma was al zeker van de laatste zestien.

