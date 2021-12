Real Sociedad-PSV ·

62' GOAL Sociedad! 2-0



Net op het moment dat Madueke en Vinícius in het veld komen, gaat het helemaal mis bij PSV. Érick Gutiérrez staat te slapen en levert de bal zomaar in bij Oyarzabal, die profiteert en zijn tweede doelpunt van de avond maakt. Overwinteren in de Europa League is nu wel heel ver weg voor de Eindhovenaren.