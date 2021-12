PSV begint donderdag met Mario Götze aan de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad. De 29-jarige Duitser is hersteld van een rugblessure.

Opstelling Real Sociedad Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Portu, Zubimendi, Zubeldia, Oyarzabal; Isak, Januzaj.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Gutiérrez; Doan, Götze, Bruma; Gakpo.

Götze ontbrak vanwege die rugklachten afgelopen zaterdag in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Utrecht (4-1-zege). Door de terugkeer van de middenvelder schuift Cody Gakpo op naar de spitspositie en begint Carlos Vinícius op de bank.

In tegenstelling tot Götze krijgt de eveneens teruggekeerde Philipp Max geen basisplaats van coach Roger Schmidt. De 28-jarige Duitser was de laatste weken afwezig door een coronabesmetting, maar Schmidt kiest tegen Sociedad op de linksbackpositie voor Mauro Júnior.

PSV jaagt op bezoek bij Real Sociedad op overwintering in de Europa League. De Eindhovenaren hebben aan een gelijkspel voldoende om als tweede te eindigen in groep B. Mocht PSV verliezen van Sociedad, dan gaan de Brabanders na de winter verder in de Conference League.

Real Sociedad-PSV begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer, die zaterdag na afloop van de Bundesliga-topper Borussia Dortmund-Bayern München (2-3) nog forse kritiek kreeg van vooral Jude Bellingham.

Europa League groep B 1. AS Monaco 5-11 (+3)

2. PSV 5-8 (+4)

3. Real Sociedad 5-6 (0)

4. Sturm Graz 5-1 (-7)

Opstelling AZ Vindahl; Witry, Beukema, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Reijnders, Clasie; Gudmundsson, De Wit, Karlsson.

Opstelling Randers FC Calgren; Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin; Kehinde, Lauenborg, Johnsen, Tibbling; Kamara, Hammershøy-Mistrati.

AZ met enkele wijzigingen tegen Randers

Bij AZ voert trainer Pascal Jansen zoals aangekondigd enkele wijzigingen door in zijn opstelling voor de laatste groepswedstrijd in de Conference League tegen het Deense Randers FC. De Alkmaarders zijn al geplaatst voor de volgende ronde.

In de verdediging speelt Sam Beukema op de plek van Pantelis Hatzidiakos. Jordy Clasie heeft een plaats op het middenveld gekregen. In de spits ontbreekt Vangelis Pavlidis, waardoor Dani de Wit doorschuift naar de voorhoede. Op de rechtsbuitenpositie begint Albert Gudmundsson in plaats van Yukinari Sugawara.

AZ-Randers begint om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Trustan Farrugia Cann uit Malta.