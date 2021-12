Vitesse komt donderdag gewoon in actie in de afsluitende groepswedstrijd tegen het Sloveense NS Mura in de Conference League. De Arnhemmers hebben veel vragen nu het andere pouleduel tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais vanwege een uitbraak van COVID-19 bij de Engelse club niet doorgaat.

Als de UEFA niet snel met antwoorden komt, ziet Vitesse gewoon voetballen als de beste optie. "Ondanks het feit dat het van essentieel belang is om gelijktijdig met de Spurs te spelen, kan het voor Vitesse nóg nadeliger zijn om ervoor te kiezen om de wedstrijd tegen NS Mura donderdag niet te spelen, mocht het duel van de UEFA inderdaad doorgang moeten vinden", aldus de clubleiding.

"Spelen is in dat geval een verstandigere optie dan weigeren, wat consequenties met zich kan meedragen. Maar bovenal hoort deze keuze niet bij Vitesse, maar bij de UEFA te liggen. In het kader hiervan heeft Vitesse de Europese voetbalbond ook een aantal vragen gesteld en aangegeven dat het bereid is om concrete oplossingen te onderzoeken. Alles met het doel om een gelijkwaardig en eerlijk speelveld voor alle teams in de poule te creëren."

Tottenham en Vitesse hebben na vijf speelronden allebei zeven punten. Beide clubs strijden voor de tweede plek achter groepswinnaar Stade Rennais. Het onderlinge resultaat tussen Tottenham en Vitesse is gelijk, waardoor het doelsaldo de doorslag geeft. Dat is nu in het voordeel van de Spurs (+3 om +1). Als Vitesse eerder speelt, weet Tottenham dus precies welk resultaat tegen Rennais nodig is om als tweede te eindigen.

Conference League groep G 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

3. Vitesse 5-7 (+1)

4. NS Mura 5-3 (-7)

'Vitesse gaat ervan uit dat duel gespeeld zal worden'

"Vitesse heeft (nog) geen officieel bericht van de UEFA ontvangen over de gevolgen van de afgelasting in Londen. De Europese voetbalbond lijkt er daarom van uit te gaan dat het duel in Arnhem 'gewoon' gespeeld zal worden", melden de Arnhemmers.

"De reglementen van de UEFA schrijven voor dat alle wedstrijden in de laatste speelronde van de groep op hetzelfde moment moeten worden gespeeld. Er bestaat weliswaar een bepaling over onvoorziene omstandigheden, maar het gaat hier om zeer grote belangen voor clubs waarbij een eerlijk competitieverloop te allen tijde moet zijn gewaarborgd."

Mocht er de komende uren van de UEFA geen uitsluitsel komen, dan gaat Vitesse het veld op. Het duel begint om 21.00 uur. "De droom van Europese overwintering leeft nog steeds en Vitesse gaat meer dan 100 procent geven om deze waar te maken", aldus de Arnhemmers.

