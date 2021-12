Vitesse houdt er rekening mee dat de thuiswedstrijd tegen NS Mura in de Conference League donderdag niet doorgaat. Directeur Pascal van Wijk vertelde aan ESPN dat de club al de hele dag contact heeft met de UEFA en andere partijen en dat dit ook in de komende uren - in de aanloop naar de aftrap om 21.00 uur - nog het geval zal zijn.

"Als we niets van de UEFA horen, gaan we gewoon spelen", verduidelijkte Van Wijk, die woensdagavond voor het eerst hoorde dat Tottenham Hotspur het duel wil schrappen. De ploeg beschikt door een uitbraak van COVID-19 over te weinig spelers. De UEFA bevestigde donderdag dat het duel in Londen is geschrapt. Tottenham en Vitesse hebben beide zeven punten en strijden om de tweede plek in de poule.

"Vanmorgen hadden we van de UEFA wel meer duidelijkheid verwacht. We hebben wel contact met ze gehad, zowel informeel als op schrift", vervolgde Van Wijk. "In principe willen we niet spelen, dat hebben we de UEFA ook laten weten. We willen een eerlijk verloop van het toernooi."

"Mogelijk dat er nog overeenstemming kan worden bereikt. Dat bijvoorbeeld een competitiewedstrijd van zowel Tottenham als ons uit het programma wordt gehaald en we het duel alsnog snel kunnen inhalen. Iedereen staat voor eerlijkheid, de UEFA ook. Op de een of andere manier durven ze niet te zeggen: je moet dit of dat doen."

Tottenham en Vitesse hebben na vijf speelronden elk zeven punten. Beide clubs strijden voor de tweede plek achter groepswinnaar Stade Rennais. Het onderlinge resultaat tussen Tottenham en Vitesse is gelijk, waardoor het doelsaldo de doorslag geeft. Dat is nu in het voordeel van de Spurs (+3 om +1). Als Vitesse eerder speelt, weet Tottenham dus precies welk resultaat tegen Rennais nodig is om als tweede te eindigen.

Conference League groep G 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

3. Vitesse 5-7 (+1)

4. NS Mura 5-3 (-7)

'Vitesse gaat ervan uit dat duel gespeeld zal worden'

"Vitesse heeft (nog) geen officieel bericht van de UEFA over de gevolgen van de afgelasting in Londen ontvangen. De Europese voetbalbond lijkt er daarom van uit te gaan dat het duel in Arnhem 'gewoon' gespeeld zal worden", melden de Arnhemmers eerder op donderdag.

"De reglementen van de UEFA schrijven voor dat alle wedstrijden in de laatste speelronde van de groep op hetzelfde moment moeten worden gespeeld. Er bestaat weliswaar een bepaling over onvoorziene omstandigheden, maar het gaat hier om zeer grote belangen voor clubs waarbij een eerlijk competitieverloop te allen tijde moet zijn gewaarborgd."

Mocht er de komende uren geen uitsluitsel komen, dan gaat Vitesse het veld op. Het duel begint om 21.00 uur. "De droom van Europese overwintering leeft nog steeds en Vitesse gaat meer dan 100 procent geven om deze waar te maken", aldus Vitesse.

