NEC heeft van de KNVB een boete van 7.500 euro gekregen voor het wangedrag van de supporters in de Gelderse derby tegen Vitesse van 17 oktober. De Nijmeegse club werd ook een voorwaardelijke boete van 7.500 euro met een proeftijd van twee jaar opgelegd.

Tijdens de derby was het heel onrustig in het stadion. Na afloop van de wedstrijd braken rellen uit in het park rond het stadion, waarvoor de politie 38 mensen heeft opgepakt.

NEC-aanhangers ontrolden aan het begin van de wedstrijd twee spandoeken, die voor opschudding zorgden. Op het ene doek stond "PURE" en een man die een vuurwapen op het andere doek gericht hield. Daarop stond "HAAT", een Vitesse-poppetje, een adelaar en een hert.

Het bestuur van NEC verklaarde kort na de wedstrijd al dat deze spandoeken bij de ingang naar de tribunes afgepakt hadden moeten worden, maar dat was niet gebeurd.

De spandoeken van de NEC-aanhang tijdens de Gelderse derby. De spandoeken van de NEC-aanhang tijdens de Gelderse derby. Foto: Pro Shots

Al vijftig NEC-supporters kregen stadionverbod

Tijdens de wedstrijd zochten NEC'ers ruzie met de Vitesse-aanhang. Ze probeerden bij het uitvak te komen en gooiden met voorwerpen. Stewards moesten telkens ingrijpen.

Naar aanleiding van de derby zijn al ruim vijftig stadionverboden uitgedeeld aan NEC-aanhangers. De politie heeft woensdag foto's van zestien relschoppers openbaar gemaakt in de hoop ze te kunnen arresteren. Het is niet bekend of er inmiddels al iemand van die groep opgepakt is.

De Gelderse derby was voorlopig de laatste thuiswedstrijd van NEC met publiek. Kort na het laatste fluitsignaal stortte een deel van het uitvak in, waardoor de tribunes om veiligheidsredenen leeg moeten blijven.