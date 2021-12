RB Leipzig heeft Domenico Tedesco donderdag aangesteld als trainer. De in Italië geboren Duitser tekent een contract tot medio 2023 bij de club uit de Bundesliga.

De pas 36-jarige Tedesco is de opvolger van Jesse Marsch, die afgelopen zondag werd ontslagen. De Amerikaan moest vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten van Leipzig, dat slechts in de middenmoot van de Bundesliga staat.

Naar verluidt stond ook Roger Schmidt in de belangstelling van Leipzig. De trainer van PSV gaf woensdag op een persconferentie aan dat hij het seizoen gewoon in Eindhoven wil afmaken.

Met Tedesco kiest Leipzig weer voor een relatief jonge coach, nadat Julian Nagelsmann (34) tussen 2019 en 2021 voor de groep stond. Tedesco was in zijn nog prille trainersloopbaan wel al coach van FC Erzgebirge Aue, Schalke 04 en Spartak Moskou.

Brobbey hoopt op meer speeltijd bij Leipzig

De komst van Tedesco betekent mogelijk dat er meer perspectief is voor Brian Brobbey. De negentienjarige spits maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Ajax, maar komt weinig aan spelen toe in Duitsland. Hij wordt daardoor in verband gebracht met een terugkeer in Amsterdam.

Tedesco zit zaterdag voor het eerst op de bank als de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach op het programma staat (aftrap 15.30 uur). Leipzig bezet momenteel de elfde plek in de Bundesliga.

In de Champions League slaagde RB Leipzig er dinsdagavond in om - onder leiding van interim-coach Achim Beierlorzer - thuis van Manchester City te winnen en daarmee de derde plek in de groep veilig te stellen. 'Die Roten Bullen' verzekerden zich daarmee van een plek in de tussenronde van de Europa League.

