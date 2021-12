Het volgende Eredivisie-seizoen begint, net als de Keuken Kampioen Divisie, op vrijdag 5 augustus 2022. De Nederlandse profcompetities hebben door het WK in Qatar een ander speelschema dan gebruikelijk. De laatste Eredivisie-speelronde is op 28 mei 2023.

In verband met het WK in Qatar (21 november-18 december 2022) eindigt het eerste deel van het volgende Eredivisie-seizoen in het weekend van 11-13 november. Daarna reizen de geselecteerde spelers af naar hun land voor het mondiale eindtoernooi. De andere spelers hebben vrij.

De hoogste afdeling van Nederland gaat in het weekend van 6-8 januari 2023 (kleine drie weken na de WK-finale) weer verder. De Eredivisie telt tussen 24-26 januari slechts één midweekse speelronde en eindigt met een gezamenlijke speelronde op zondag 28 mei.

De finale van de beker is op zondag 30 april 2023. De play-offs om promotie en degradatie beginnen op maandag 22 mei en de play-offs om Europees voetbal starten op woensdag 1 juni. Beide play-offs eindigen op zondag 11 juni 2023.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal is traditiegetrouw een week voor de eerste speelronde. De exacte datum is nog niet bekend, doordat die pas vastgesteld kan worden als bekend is welke clubs om de prijs gaan strijden en of die clubs rond die wedstrijd ook nog Europese duels spelen.

"Met een WK dat in de winter wordt gespeeld, hebben we nog meer dan anders moeten puzzelen. We hebben de clubs erbij betrokken, door duidelijk hun wensen met betrekking tot zaken als de competitiestart en doorspelen tijdens het WK te inventariseren", aldus Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB donderdag.