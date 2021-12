Trainer Matthias Jaissle en de spelers van Red Bull Salzburg werden woensdagavond overmand door emoties na de wedstrijd tegen Sevilla in de Champions League. Salzburg won met 1-0 en is de eerste Oostenrijkse club ooit die de knock-outfase van het miljoenenbal weet te bereiken.

"We zijn nu even heel emotioneel. Dit is puur geluk", jubelde Jaissle in gesprek met Servus TV. "Ik ben ontzettend blij voor de jongens dat ze zijn beloond voor de goede wedstrijden in de groepsfase. Het is al behoorlijk luidruchtig in de kleedkamer. Daar is nu een groot feest aan de gang."

Salzburg had ook aan een gelijkspel genoeg gehad om het historische achtstefinaleticket veilig te stellen, maar was bij een nederlaag veroordeeld tot de Europa League. Noah Okafor zorgde vijf minuten na rust na een strakke voorzet van Karim Adeyemi voor de bevrijdende treffer in de Red Bull Arena.

"Ik ben sprakeloos, maar trots op het hele team. We genieten nu volop van dit moment", zei matchwinner Okafor tegen het Zwitserse Kurier. De 21-jarige aanvaller maakte in de groepsfase drie van de in totaal acht treffers van Salzburg.

De pas 33-jarige Jaissle, die begin dit jaar werd aangesteld als trainer van Salzburg, zat tot de 1-0 niet bepaald rustig op zijn stoel. "We wisten dat het een alles-of-nietswedstrijd zou worden, dus die treffer was een grote opluchting. Daarna hebben we tot het laatste fluitsignaal uitstekend verdedigd. Het was van het hele team een geweldig optreden."

Salzburg was drie keer eerder vertegenwoordigd in de groepsfase van de Champions League, maar de Oostenrijkers werden in die seizoenen telkens tot de derde plek veroordeeld. De ploeg van Jaissle eindigt nu als tweede achter groepswinnaar Lille OSC. Sevilla gaat naar de Europa League en VfL Wolfsburg is uitgeschakeld.