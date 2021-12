De spelers van FC Barcelona en trainer Xavi zitten in zak en as na de uitschakeling in de groepsfase van de Champions League. De Spaanse grootmacht verloor woensdag met 3-0 van Bayern München en is als nummer drie van groep E na de winter veroordeeld tot het spelen in de Europa League.

"Dit is de harde realiteit", verzuchtte Xavi na afloop. "Vandaag is een nieuwe fase aangebroken. We moeten veel meer van onszelf gaan eisen. Dit moet een keerpunt zijn om veel dingen te gaan veranderen. We gaan eraan werken om 'Barça' terug te brengen naar waar het hoort, en dat is niet de Europa League."

Barcelona schoot nog redelijk uit de startblokken in de lege Allianz Arena, maar na de 1-0 van Thomas Müller in de 34e minuut kwam de ploeg van Xavi niet meer in het spel voor. Via Leroy Sané en Jamal Musiala werd het uiteindelijk 3-0 voor de thuisploeg, waardoor de vijfvoudig winnaar van de Champions League verder moet in de Europa League.

"Er zijn veel omstandigheden die hiertoe hebben geleid", aldus Xavi, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. "Ik voel me hier verantwoordelijk voor. Ik dacht dat we het konden, maar dat is niet zo gebleken. We moeten nu proberen om de Europa League te winnen. Dat is ons doel."

Het is voor het eerst in achttien jaar dat FC Barcelona niet is doorgedrongen tot de laatste zestien van de Champions League. In het seizoen 2003/2004 kwam de Spaanse grootmacht onder toenmalig trainer Frank Rijkaard uit in de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League en strandde daar in de achtste finales.

De spelers van FC Barcelona druipen af na de uitschakeling in de Champions League. De spelers van FC Barcelona druipen af na de uitschakeling in de Champions League. Foto: AFP

'Horen niet meer tot de beste clubs van Europa'

Ook de spelers van Barcelona spaarden zichzelf niet na de uitschakeling in de Champions League. "Het is een vernietigend resultaat", aldus verdediger Ronald Araújo. "Ze hebben nog kansen gehad om het voor ons veel erger te maken. We begonnen goed, maar zij scoorden. Hun eerste doelpunt deed ons vertrouwen wankelen."

"Het is waar dat we niet meer tot de beste clubs van Europa behoren. Anders was het ons wel gelukt. We hebben geen goede groepsfase gedraaid, ook al hebben we heel goede wedstrijden gespeeld, zoals tegen Benfica."

Aanvoerder Sergio Busquets was zelfkritisch. "We bevinden ons in een moeilijke en pijnlijke situatie. Er zijn vele factoren die hierop invloed hebben gehad, zoals de delicate situatie van de club. Maar de spelers hebben ook dingen niet goed gedaan."

"Dit is niet wat de club verdient", vervolgde de Spaanse international. "Maar ik twijfel er niet aan dat we zullen terugkeren. We moeten er ook in slechte tijden staan. Natuurlijk is er frustratie. We zijn zelf in deze puinhoop beland en dat doet pijn. We moeten deze realiteit op de beste manier onder ogen zien."