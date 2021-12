De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais in de Conference League gaat donderdag volgens de Engelsen niet door wegens de vele coronagevallen in de ploeg. Stade Rennais reageerde woensdagavond verbolgen op dat bericht. Tottenham strijdt met Vitesse om een plek in de knock-outfase.

Tottenham meldt dat er met de UEFA gesproken wordt over een nieuwe datum voor de wedstrijd. De groepsfase moet volgens de reglementen voor de jaarwisseling worden afgewerkt.

Volgens Rennais is er van overleg geen sprake geweest. "In een videoconferentie met de UEFA en ons heeft Tottenham om 19.45 uur eenzijdig gemeld niet te zullen spelen", meldt de Franse club in een verklaring. "De regels schrijven echter voor dat er gespeeld moet worden als er minimaal dertien spelers beschikbaar zijn."

Rennais spreekt van een gebrek aan fair play en vraagt de UEFA om de wedstrijd 'gewoon' op donderdag te laten spelen. "We hebben nog geen enkel officieel document gezien dat uitstel van het duel bevestigt."

Stand groep G Conference League 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

3. Vitesse 5-7 (+1)

4. NS Mura 5-3 (-7)

Tottenham concurrent van Vitesse

Acht spelers en vijf stafleden van de Londense club zijn positief getest op het coronavirus. Tottenham meldt dat het deel van het trainingscomplex waar het eerste elftal gebruik van maakt gesloten is op advies van de Britse gezondheidsautoriteiten.

De 'Spurs' en Vitesse strijden in groep G om de tweede plaats achter het reeds geplaatste Rennais. De Arnhemmers moeten thuis tegen NS Mura een beter resultaat halen dan Tottenham tegen de Fransen.

Ook corona-uitbraak bij Leicester

De kans is volgens Britse media groot dat ook de Premier League-wedstrijd tussen Tottenham en Brighton & Hove Albion komend weekend niet door zal gaan.

Ook de Engelse club Leicester City kampt met een corona-uitbraak. Zeven spelers zijn niet meegereisd naar Italië voor het Europa League-duel met Napoli van donderdag.