De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais in de Conference League gaat donderdag alsnog niet door. De UEFA heeft donderdag bevestigd dat de Engelse concurrent van Vitesse vanwege de vele coronagevallen niet in actie hoeft te komen.

"We kunnen bevestigen dat de wedstrijd vanavond niet wordt gespeeld. Nadere informatie volgt", aldus de UEFA donderdag tegenover diverse media. Er is nog geen nieuwe datum voor de wedstrijd bekend, maar de kans is groot dat die pas volgend jaar zal plaatsvinden.

Het was lange tijd onduidelijk of de wedstrijd wel of niet zou worden gespeeld. Tottenham meldde woensdag dat er met de UEFA gesproken wordt over een nieuwe datum voor de wedstrijd en dat het duel donderdag in ieder geval niet gespeeld zou worden.

Volgens Stade Rennais is er van overleg geen sprake geweest. "In een videoconferentie met de UEFA en ons heeft Tottenham om 19.45 uur eenzijdig gemeld niet te zullen spelen", meldde de Franse club in een verklaring. "De regels schrijven echter voor dat er gespeeld moet worden als er minimaal dertien spelers beschikbaar zijn."

Rennais, dat al zeker is van groepswinst, sprak van een gebrek aan fair play en vroeg de UEFA om de wedstrijd 'gewoon' op donderdag te laten spelen. "We hebben nog geen enkel officieel document gezien dat uitstel van het duel bevestigt." Het protest van de Fransen was dus zonder succes.

Stand groep G Conference League 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

3. Vitesse 5-7 (+1)

4. NS Mura 5-3 (-7)

Vitesse strijdt met Tottenham Hotspur om plaats twee in de groep. Foto: Pro Shots

Tottenham concurrent van Vitesse

Tottenham had om uitstel gevraagd omdat acht spelers en vijf stafleden van de Londense club positief zijn getest op het coronavirus. Volgens Tottenham is het deel van het trainingscomplex waar het eerste elftal gebruik van maakt gesloten op advies van de Britse gezondheidsautoriteiten.

Het nieuws heeft ook gevolgen voor Vitesse, dat met de Engelsen strijdt om de tweede plaats in groep G. De Arnhemmers eindigen als tweede als ze op de slotdag (Vitesse speelt om 21.00 uur thuis tegen het al uitgeschakelde NS Mura) meer punten pakken dan Tottenham of bij een gelijk aantal punten een beter doelsaldo hebben.

De kans is volgens Britse media groot dat ook de Premier League-wedstrijd tussen Tottenham en Brighton & Hove Albion van komende zondag niet door zal gaan, maar daar is nog geen besluit over genomen.