Het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz heeft woensdag één punt in mindering gekregen voor een gegooid flesje naar Dimitri Payet op 21 november in de kraker tegen Olympique Marseille. Ook moet de wedstrijd volledig achter gesloten deuren worden gespeeld.

Het ging al in de vijfde minuut van het duel in het Parc Olympique Lyonnais mis. Payet wilde aanleggen voor een hoekschop en kreeg vervolgens een gevuld flesje water vanuit de fanatieke zijde met Lyon-fans tegen zijn oor gegooid toen hij de bal op de goede plek wilde leggen.

De scheidsrechter legde de wedstrijd daarop stil. De spelers van Olympique Marseille wilden het duel niet meer hervatten en bleven in de kleedkamer. Na twee uur wachten besloot de scheidsrechter de wedstrijd definitief te staken. Het stond nog 0-0 in Lyon. De fan kon worden opgepakt en werd later veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij kreeg ook een stadionverbod van vijf jaar.

Olympique Lyon moest in afwachting van de straf de thuiswedstrijden zonder publiek afwerken. Door het punt aftrek heeft de ploeg van Bosz nog maar 22 punten uit zestien duels. Daarmee bezet Lyon de teleurstellende twaalfde plaats in de Ligue 1. Het is nog niet duidelijk wanneer Lyon-Marseille wordt ingehaald.

Het is al de vijfde keer dit seizoen dat een wedstrijd van Marseille werd ontsierd door wangedrag van supporters. Daarbij was Payet meerdere keren het slachtoffer. Zo werd hij ook al bekogeld door supporters van OGC Nice, waardoor de derby tussen die club en Marseille werd gestaakt.

Frankrijk is niet het enige land waar meer supportersgeweld plaatsvindt sinds de stadions weer vol zitten (of zaten) met fans. Ook in Nederland werden verschillende wedstrijden stilgelegd of gestaakt vanwege wangedrag op de tribunes. Inmiddels worden de Nederlandse duels vanwege de aangescherpte coronamaatregelen achter gesloten deuren gespeeld. In Frankrijk is nog wel publiek welkom.

22 Toeschouwer filmt dat Payet met een flesje wordt bekogeld

Lyon: 'Commissie geeft toe aan emotie en druk'

Lyon heeft geen goed woord over voor de straffen. "De tuchtcommissie maakt de keuze om toe te geven aan de emotie en de druk vanuit meerdere hoeken", schrijft de club in een snoeiharde verklaring.

"Met deze ongekende beslissing zorgt de disciplinaire commissie voor een ongelijke behandeling tussen de clubs, waar veel zwaardere daden resulteerden in veel lichtere straffen dan die voor Olympique Lyon."

In de aanloop naar de zitting was er al veel ophef over de handelwijze van de disciplinaire commissie. De directeur communicatie van Marseille, Jacques Cardoze, noemde het orgaan "onwettig" en een "aanfluiting voor gerechtigheid" omdat de club niet was uitgenodigd de zaak bij te wonen.

Lyon is furieus over de woorden van Cardoze. "Het was een toespraak met populistische ondertoon, om niet te zeggen misselijkmakend, die getuigt van een totale onwetendheid over de procedures, aangezien de tuchtcommissie in wezen disciplinair en niet strafrechtelijk is."

Bekijk het programma en de stand in de Ligue 1