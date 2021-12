Het Nederlands getinte VfL Wolfsburg heeft woensdag in de Champions League voor vrouwen een 0-3-zege geboekt op Servette Genève. Jill Roord maakte een van de drie doelpunten.

Oranje-international Roord tekende vijf minuten voor tijd voor de tweede treffer en besliste daarmee het duel. Naast haar had ook Dominique Janssen een basisplaats gekregen van de Nederlandse trainer Tommy Stroot.

Joëlle Smits viel twintig minuten voor tijd in bij de Duitse ploeg. Shanice van de Sanden en Lynn Wilms bleven op de bank. Verdediger Wilms is pas net hersteld van een zware blessure waardoor ze bijna een half jaar niet kon spelen.

Wolfsburg strijdt met Chelsea en Juventus om twee plekken in de knock-outfase. Die twee ploegen spelen in Londen tegen elkaar (aftrap 21.00 uur).

Groep A Champions League 1. Chelsea 4-10 (+9)

2. VfL Worlfsburg 5-8 (+6)

3. Juventus 4-7 (+4)

4. Servette 5-0 (-19)

In groep B was Paris Saint-Germain al geplaatst voor de kwartfinales. De Franse ploeg won in Oekraïne met 0-6 van Zhytlobud.