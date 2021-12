Alex Pastoor wordt de nieuwe trainer van Almere City. De voormalig coach van onder meer Sparta Rotterdam en NEC heeft de voorkeur gekregen boven Maurice Steijn en tekent een contract voor anderhalf jaar bij de Keuken Kampioen Divisie-club uit Flevoland, waar hij de ontslagen Gertjan Verbeek opvolgt.

De 55-jarige Pastoor zat zonder club nadat hij in februari van dit jaar werd ontslagen bij het Oostenrijkse SCR Altach. Toch zal hij pas na de eerste seizoenshelft aansluiten bij Almere City. Assistent Tim Bakens blijft tot de winterstop de honneurs waarnemen bij de huidige nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie.

"Almere City FC staat te boek als een frisse club met een gezonde ambitie", aldus Pastoor, die met zijn aanstelling bij Almere na vier jaar terugkeert als trainer in Nederland. "Ik verheug mij op een ontzettend mooie uitdaging."

Technisch manager Teun Jacobs is verheugd over de komst van Pastoor. "Alex staat bekend om zijn innovatieve manier van leidinggeven. Hij is een eigentijdse trainer, van wie wij verwachten dat hij het maximale uit deze selectie kan halen en onze jonge trainers beter kan maken."

Almere City ontsloeg ruim twee weken geleden trainer Verbeek vanwege de teleurstellende resultaten. Onder leiding van de voormalig trainer van onder meer AZ, Feyenoord en Heerenveen waren de Flevolanders afgezakt naar de kelder van de Keuken Kampioen Divisie, terwijl ze uitspraken een gooi te doen naar promotie naar de Eredivisie.

Alex Pastoor werd in 2016 met Sparta Rotterdam kampioen in de Eerste Divisie. Alex Pastoor werd in 2016 met Sparta Rotterdam kampioen in de Eerste Divisie. Foto: ProShots

Steijn was topkandidaat bij Almere

De aanstelling van Pastoor is opvallend, omdat Steijn topkandidaat was bij Almere City. De oud-trainer van ADO, VVV-Venlo en NAC Breda zei afgelopen zondag tegen ESPN dat hij twee gesprekken had gevoerd met de clubleiding. De keuze is echter op Pastoor gevallen.

Pastoor begon in 2009 bij Excelsior als hoofdtrainer en beleefde een jaar later succes met de Kralingers door te promoveren naar de Eredivisie. Daarna stond hij nog aan het roer bij NEC, Slavia Praag, AZ (op interimbasis) en Sparta Rotterdam.

Met laatstgenoemde club werd hij in 2016 kampioen in de Eerste Divisie, waardoor Sparta na een afwezigheid van zes jaar terugkeerde in de Eredivisie. Na een 0-7-nederlaag tegen Feyenoord, het grootste verlies ooit op Het Kasteel, werd hij eind 2017 ontslagen op Spangen. Bij het Oostenrijkse SCR Altach was hij bijna twee jaar werkzaam.

