Trainer Roger Schmidt zal dit seizoen niet tussentijds vertrekken bij PSV. De Duitse coach werd recent in verband gebracht met RB Leipzig, maar gaat zijn komende zomer aflopende contract uitdienen.

Afgelopen weekend werd Schmidt in verband gebracht met de vacante trainerspositie bij RB Leipzig, nadat de Duitse club trainer Jesse March had ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Schmidt werkte eerder succesvol bij Red Bull Salzburg, een andere club uit het Red Bull-concern, maar diverse media meldden al snel dat hij niet tijdens het seizoen de overstap zal maken.

Dat bevestigde de 54-jarige Schmidt woensdag op een persconferentie in San Sebastian, waar PSV donderdag in de Europa League tegen Real Sociedad speelt. "Ik dien altijd mijn contracten uit en wil dit seizoen nog mooie dingen bereiken met PSV."

Schmidt is bezig aan zijn tweede seizoen in Eindhoven, zijn contract loopt komende zomer af. De trainer heeft geen haast om een nieuwe verbintenis te tekenen. "Ik heb een goede relatie met het bestuur, we zijn continu met elkaar in gesprek", zei Schmidt tegen ESPN.

"Beide partijen zijn tevreden met de huidige situatie, maar er is geen druk om het snel over de toekomst te hebben. Natuurlijk zullen we op een bepaald moment over volgend seizoen moeten praten. Maar nu zijn we heel erg gefocust op de wedstrijd van donderdag en de rest van het huidige seizoen."

Groep B Europa League 1. AS Monaco 5-11 (+3)

2. PSV 5-8 (+4)

3. Real Sociedad 5-6 (0)

4. Sturm Graz 5-1 (-7)

PSV heeft tegen Sociedad aan gelijkspel genoeg

PSV speelt donderdag de laatste en beslissende wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Een gelijkspel tegen de nummer vijf van de Spaanse competitie volstaat voor overwintering in de Europa League, bij een nederlaag is de ploeg veroordeeld tot de Conference League.

"We hebben al een prijs gewonnen", doelde Schmidt op de Johan Cruijff Schaal. "Maar we kunnen er dit seizoen nog meer winnen. We zetten nu alles op alles om in de op twee na hoogste Europese competitie te kunnen blijven spelen."

Ook aanvoerder André Ramalho heeft er veel vertrouwen in. "We spelen de laatste tijd erg goed. We hebben hiervoor een periode gehad waarin het minder ging. We waren verdedigend niet sterk genoeg en schoten te weinig ballen in het net. Het is in zo'n situatie belangrijk dat je er als team van leert, en dat hebben wij gedaan. We spelen nu constanter en creëren meer kansen."

Het Europa League-duel tussen Real Sociedad en PSV begint donderdag om 18.45 uur. Bij PSV zijn Mario Götze (geblesseerd) en Philipp Max (naweeën van een coronabesmetting) teruggekeerd in de wedstrijdselectie. Schmidt kon niet zeggen of zij ook in de basis beginnen.

