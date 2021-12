Vitesse kan donderdag voor een unicum in de clubhistorie zorgen. Als de Arnhemmers als tweede eindigen in poule G van de Conference League, mogen ze voor het eerst overwinteren in een Europees toernooi.

Die missie moet worden volbracht in de thuiswedstrijd tegen het al uitgeschakelde NS Mura. Vitesse heeft net als concurrent Tottenham Hotspur, dat op bezoek gaat bij groepswinnaar Stade Rennais, zeven punten. Wel is het doelsaldo van de Engelsen beter (+3 tegenover +1).

"We voelen aan alles dat er iets speciaals kan gebeuren", blikt trainer Thomas Letsch met vertrouwen vooruit. "Dat gevoel groeit steeds meer naarmate het duel dichterbij komt."

"Natuurlijk hebben we al meer grotere wedstrijden gespeeld. Dit seizoen, maar ook vorig jaar, met bijvoorbeeld de bekerfinale. We hebben ook al diverse records gebroken, maar het zou geweldig zijn om weer iets speciaals neer te zetten. We weten waar het om gaat."

Stand groep G Conference League 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

3. Vitesse 5-7 (+1)

4. NS Mura 5-3 (-7)

'We hebben waarschijnlijk een aantal goals nodig'

Vitesse beleefde een zeer goede generale door zaterdag de uitwedstrijd tegen SC Cambuur met 1-6 te winnen. Dat zorgde voor vertrouwen, ook omdat de kans bestaat dat de club ook tegen NS Mura aan het doelsaldo zal moeten werken.

"We hebben een overwinning nodig, maar waarschijnlijk ook een aantal goals", zegt verdediger Riechedly Bazoer. "We hebben al vaak genoeg laten zien dat we een hoog niveau kunnen halen. Het is tot dusver een mooi Europees seizoen."

Vitesse kent in de aanloop naar het duel weinig personele problemen. Alleen Oussama Darfalou ontbreekt met fysieke klachten. Matús Bero is juist op tijd hersteld van een blessure aan zijn hoofd.

Bij concurrent Tottenham Hotspur zijn de problemen juist groot. Trainer Antonio Conte mist acht spelers als gevolg van een corona-uitbraak.