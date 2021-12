Het onderzoek naar het instorten van een tribune bij NEC is afgerond. De club hoopt spoedig herstelmaatregelen te kunnen nemen in De Goffert, waarna er medio januari mogelijk al met publiek gespeeld kan worden.

NEC zal spoedig een vergunningaanvraag indienen om de herstelwerkzaamheden uit te kunnen laten voeren. "De focus ligt op openstelling van het hele stadion op 15 januari als we thuis tegen Heracles spelen. Maar ook als we een deel van het stadion kunnen openen, zijn we al blij", zegt directeur Wilco van Schaijk op de website van NEC.

Medio oktober stortte kort na afloop van de derby NEC-Vitesse een deel van het uitvak in. Springende supporters van Vitesse vierden daar op dat moment de overwinning. Er raakte niemand gewond bij het incident.

De gemeente Nijmegen, NEC en Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV deden een onderzoek naar de oorzaak van de instorting. Hieruit bleek dat een fout in de berekening van de wapening van de tribune de oorzaak was. Onder de overige tribunedelen in het stadion - met uitzondering van acht kleinere vakken - is dezelfde fout gemaakt. Daarnaast bleek dat de nok waarmee hogere tribunedelen op lagere tribuneonderdelen rusten ongeschikt is als draagconstructie.

NEC hoopt snel te beginnen met herstelwerkzaamheden

Royal HaskoningDHV adviseert om de tribunes te versterken met stalen strips. Als dat gebeurt, kan er weer veilig en verantwoord in een vol stadion gespeeld worden. Zodra de omgevingsvergunning is verleend, zal begonnen worden met de herstelwerkzaamheden.

NEC speelde sinds het incident in een leeg stadion. Door de coronamaatregelen is er inmiddels bij geen enkele sportwedstrijd nog publiek welkom.

De thuiswedstrijd tegen Heracles is voor NEC de eerste na de winterstop. "Dit is een enorme stap naar een einde van deze verschrikkelijke periode van onzekerheid", vindt Van Schaijk.

