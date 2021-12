Pelé is opgenomen voor de behandeling aan een tumor in de dikke darm, zo heeft het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo woensdag bekendgemaakt.

Het ziekenhuis meldt dat de toestand van de 81-jarige Braziliaan stabiel is en dat verwacht wordt dat hij over enkele dagen het ziekenhuis zal mogen verlaten.

Pelé lag in september ook al in het ziekenhuis en zelfs een paar dagen op de intensive care. De voetballegende onderging toen een darmoperatie en kreeg daarna thuis nog chemotherapie.

De voorbije jaren was de gezondheidstoestand van Pelé vaker zorgelijk. Hij werd meerdere keren geopereerd aan zijn heup en kampte met knieklachten en een wervelkolomprobleem.

Pelé werd als voetballer in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met Brazilië.