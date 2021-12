Tottenham Hotspur, dat met Vitesse strijdt om een ticket voor de knock-outfase van de Conference League, kan donderdag tegen Stade Rennais niet beschikken over acht spelers. Zij zijn allemaal positief getest op het coronavirus, zo liet trainer Antonio Conte woensdag op de persconferentie weten.

Het is niet bekend om welke acht spelers het gaat. Volgens Conte zijn naast dit achttal ook nog vijf stafleden positief getest op het coronavirus. Het is dus nog maar de vraag of Tottenham Hotspur donderdag tegen Stade Rennais over de beste spelers kan beschikken.

"Het is onmogelijk om vandaag over voetbal te praten", aldus Conte, die vorige maand werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Tottenham. "De situatie is ernstig. Er is een grote uitbraak. We bereiden ons voor op de wedstrijd tegen Rennes, maar het is heel moeilijk."

Tottenham speelt donderdag in eigen huis om 21.00 uur tegen de al geplaatste opponent uit Frankrijk. De Engelsen strijden met Vitesse om de tweede plaats in groep G van de Conference League.

De Arnhemmers eindigen als tweede als ze op de slotdag (Vitesse speelt om 21.00 uur thuis tegen het al uitgeschakelde NS Mura) meer punten pakken dan Tottenham of bij een gelijk aantal punten een beter doelsaldo hebben.

De wedstrijd tussen Tottenham en Stade Rennais gaat in ieder geval door, maar de Londenaren bekijken nog of ze ook komend weekend in actie moeten komen in de Premier League. Tottenham speelt zondag om 15.00 uur bij Brighton & Hove Albion.