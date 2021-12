Henk de Jong zit voorlopig niet op de bank bij SC Cambuur. De trainer, die afgelopen zaterdag tegen Vitesse (1-6-nederlaag) al ontbrak, heeft last van gezondheidsklachten en is volgens de club uit Leeuwarden langere tijd uit de roulatie.

De 57-jarige De Jong heeft last van een cyste (een blaastje waar vocht in zit) in zijn hoofd. SC Cambuur laat woensdag weten dat de trainer momenteel verder wordt onderzocht en dat hij een behandeltraject in zal gaan.

"Het is natuurlijk heel vervelend om niet bij het team en op de club te kunnen zijn, maar gezondheid gaat boven alles. We zijn optimistisch gestemd en ik voel me voor de rest ook prima", zo laat De Jong weten.

"We gaan nu bekijken hoe we de cyste in mijn hoofd het best kunnen behandelen en we gaan ervan uit dat alles goed gaat komen. Tot die tijd heb ik er alle vertrouwen in dat de spelers en technische staf de ingezette lijn doortrekken."

Cambuur is dit seizoen onder De Jong voortreffelijk bezig in de Eredivisie. De Friezen staan zevende en hebben na vijftien wedstrijden al 24 punten. De Jong heeft nog een contract tot medio 2024 bij Cambuur, dat vorig seizoen promoveerde naar de Eredivisie.

De Eredivisie gaat voor Cambuur vrijdag verder met een uitwedstrijd tegen Willem II (aftrap 20.00 uur).

