Justin Bijlow maakt donderdag zijn rentree bij Feyenoord. De doelman is hersteld van een coronabesmetting en start in het thuisduel met Maccabi Haifa in de groepsfase van de Conference League in de basis. Trainer Arne Slot gaf woensdag op de persconferentie zijn hele opstelling al prijs.

"Of ik de opstelling wil geven? Daar heb ik niet heel veel moeite mee", zei Slot. Naast Bijlow hebben ook Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi, Ramon Hendriks, Fredrik Aursnes, Mark Diemers, João Teixeira, Naoufal Bannis, Cyriel Dessers en Reiss Nelson een basisplaats.

"We missen een aantal spelers door pijntjes", legde Slot zijn opstelling uit. "Gernot Trauner is er daar een van. Orkun Kökçü kan niet spelen, Guus Til is geschorst en de situatie van Alireza Jahanbakhsh is bekend (de Iraniër speelt niet tegen clubs uit Israël, red.)."

"Die missen we dus al en verder willen we spelers laten spelen die minder minuten hebben gemaakt", vervolgde Slot. "Het nadeel is wel dat de posities van die spelers niet overeenkomen met de spelers die we missen. Dat zorgt er wel voor dat er morgen een ander elftal staat."

Arne Slot gaf op de persconferentie al zijn opstelling prijs. Foto: ANP

Ook speelminuten voor Hendriks, Diemers en Bannis

De 23-jarige Bijlow ontbrak de laatste weken bij Feyenoord. Hij miste drie Eredivisie-duels en de confrontatie met Slavia Praag in de Conference League. Bijlow werd vervangen door Ofir Marciano, die weer op de bank zal plaatsnemen.

Daarnaast krijgen dus ook verdediger Hendriks, middenvelder Diemers en aanvallers Bannis en Nelson speelminuten. Dat viertal zit normaal gesproken op de bank en moet het vooral met invalbeurten doen. Dessers, die juist zo succesvol is als invaller, start donderdag ook in de basis.

Feyenoord-Maccabi Haifa begint donderdag om 21.00 uur. De Rotterdammers zijn al zeker van groepswinst en daarmee de achtste finales van de Conference League. De onderlinge ontmoeting in Israël eindigde in 0-0.