De clubleiding van Borussia Dortmund is niet van plan om in gesprek te gaan met scheidsrechter Felix Zwayer. De arbiter had naar aanleiding van pittige uitspraken van middenvelder Jude Bellingham op een ontmoeting aangedrongen.

De achttienjarige Bellingham haalde zaterdag na de verloren topper tegen Bayern München (2-3) hard uit naar Zwayer. De speler verwees daarbij naar diens betrokkenheid bij een oude matchfixingzaak.

Zwayer was daar niet blij mee en vroeg het Dortmund-bestuur onlangs om een gesprek met Bellingham en excuses. Het stuit de clubleiding van 'BVB' echter tegen de borst dat de arbiter dat niet alleen in een persoonlijke brief deed, maar ook via de media.

"Als meneer Zwayer mij en directeur Michael Zorc alleen een brief had gestuurd waarin hij om een gesprek had gevraagd, dan hadden we erover kunnen praten", zegt directeur Hans-Joachim Watzke in Duitse media.

"Maar een uur later las ik hetzelfde in de media, met dezelfde citaten. Om eerlijk te zijn: ik voer geen vertrouwelijke gesprekken met iemand als ik het een uur later in de tabloids kan vinden. Zo werkt het niet. Ik zie een gesprek er niet van komen."

De tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond opende een onderzoek naar de uitspraken van Bellingham, maar ging niet over tot een schorsing. De Dortmund-middenvelder kreeg wel een boete van 40.000 euro opgelegd.

